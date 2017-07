Verloting van vele prijzen bij slotavond Steur Fietsweek

Van 3 t/m 7 juli vond de Steur Makelaars Fietsweek plaats. Aan dit evenement, dat gezamenlijk werd georganiseerd door Stichting Avondfietsvierdaagse Edam, de Toerclub Volendam en Sport-Koepel, hebben in totaal ruim 400 fietsers meegedaan.

Het weer was perfect. Alle dagen scheen het zonnetje en iedere dag waren er andere routes door de regio Waterland met verschillende afstanden. De start en finish was bij De Singel. Vrijdag was de slotdag en mede door het zomerse weer, kon de verloting van de vele prijzen in de buitenlucht plaatsvinden. De hoofdprijs was ‘n dames/herenfiets.

Door de Edamse Kaaskapel werden gezellige deuntjes gespeeld zodat er een muzikaal slot kwam aan de Steur Makelaars Fietsweek.