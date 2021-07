B-Active kijkt terug op geslaagde Zomerspelen

De tweehonderd deelnemers aan de B-Active Zomerspelen hebben het geweldig naar hun zin gehad. De kinderen – allen in de leeftijdscategorie van zes tot en met elf jaar – hebben samen drie dagen vol sport en plezier beleefd.

Verspringen, hoogspringen, kogelstoten, het had weg van de officiële Olympische Spelen in Sporthal de Opperdam, de RKAV/Marinastrandje en bij H20 in Purmerend. Fanatiek en enthousiast gingen de jongelingen de strijd aan met elkaar.

B-Active kijkt terug op een tweede succesvolle Zomerspelen en hoopt het mooie concept volgend jaar een vervolg te kunnen geven. Foto’s zijn aangeleverd door ‘Captured by Jonk’.