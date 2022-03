Meer licht op uw zolder met een stijlvol dakraam

Uw zolder wordt meer kamer als u er een dakraam in laat plaatsen.

Heeft u een zolder of een andere kamer onder een schuin dak waar u normaal gesproken niks mee doet, dan is een Velux dakraam plaatsen een goede tip. Lees hieronder meer over de voordelen en mogelijkheden.



Een gezellige kamer erbij



Met het plaatsen van een dakraam van DakraamGarant.nl creëert u er een kamer bij in huis. Dat schept niet alleen extra ruimte, het huis stijgt er ook nog door in waarde. Waar de gemiddelde zolder met geen of weinig zonlicht doorgaans dienst doet als opslag voor spullen die hoognodig eens uitgezocht moeten worden, geeft die ruimte met een dakraam meer mogelijkheden - simpelweg omdat het er lichter dus gezelliger wordt.



Penthouse-achtige uitstraling



Het huis krijgt een andere uitstraling met zo'n bovenste verdieping, die nu een soort penthouse wordt. De dakramen, in allerlei modellen en maten te bestellen, hebben dubbel glas en kunnen ook geopend worden. Dakraam Garant gaat bij het installeren van zo'n natuurlijke lichtbron secuur te werk: men meet alles ter plekke op, denkt met u mee, geeft advies en doet suggesties en klaart de klus op een door u te bepalen tijdstip. De monteurs zorgen ervoor dat alles in het vertrek afgedekt wordt en naderhand ruimen ze alles op. Dat noemen we in deze eeuw ontzorgen van A tot Z. Wanneer u naar boven wordt geroepen, volgt het wauw-moment: wat een licht!



Geen broeikas



Om te voorkomen dat zo'n bovenste verdieping met veel zonlicht in de zomer een broeikas dan wel sauna wordt, verzorgt hetzelfde bedrijf tevens zonwering - zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. Zo blijft u zelf het klimaat in deze nieuwe kamer beheersen. Jaloezieën, plisségordijnen of andere elegante raamdecoratie: ook op het gebied van smaakvolle alsmede praktische afwerking wordt met de consument meegedacht. Daarbij wordt overigens steevast rekening gehouden met de duurzaamheid van uw woning, op energie-technisch en financieel vlak.



De vele mogelijkheden van uw nieuwe zolder



Een dure dakkapel bouwen is dus verre van noodzakelijk. Bovendien halen dakramen twee keer zoveel zonlicht binnen als verticaal geplaatste vensters. Fantaseert u eens over de mogelijkheden. Een tweede tv-kamer is een idee, zodat er geen discussies zijn over wat het vanavond wordt. Een werkruimte, waar kantoor gehouden kan worden, of een atelier waar u met het best mogelijke licht aan uw kunst werkt. Een logeerkamer is de meest voorkomende optie, een combinatie van al deze ideeën kan natuurlijk ook. Gun uzelf de luxe en het genot van een dergelijke, relatief simpele en waardeverhogende aanpassing.