Wel of geen auto importeren?

Als je een nieuwe auto wilt gaan kopen, is het belangrijk om na te denken over of je de auto in Nederland zal kopen of dat je ervoor kiest voor een auto importeren duitsland. Er zijn verschillende factoren die hierbij van invloed kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld de dealer, de garantie en de prijs. In dit artikel lees je meer over wat er precies komt kijken bij het importeren van een auto en geven we je tips voor als je toch besluit om dit te doen. Tevens benoemen we je niet alleen de voordelen, maar gaan we ook in op de eventuele nadelen van het importeren van een auto uit Duitsland.

Wat zijn de voordelen van het importeren van een auto?

Kies je voor een BMW importeren uit Duitsland, dan kan dat verschillende voordelen met zich meebrengen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te besparen op de aanschafprijs van de auto. Dit is, omdat in sommige landen de prijzen van autos simpelweg lager liggen dan in Nederland. Daarnaast kan het importeren van een auto ook fiscaal aantrekkelijk zijn. Dit is echter wel afhankelijk van het land waar je de auto koopt en of er bijvoorbeeld een douaneregeling van toepassing is.

Wat zijn de nadelen van het importeren van een auto?

Hoewel er dus ook verschillende voordelen kunnen zitten aan het importeren van een auto, zijn er ook een aantal nadelen die goed zijn om te benoemen. Zo kan het bijvoorbeeld lastig zijn om de juiste dealer te vinden die bereid is om een auto naar Nederland te exporteren. Daarnaast is het ook mogelijk dat de garantie op de auto niet geldig is in Nederland. Dit kan problematisch zijn als er iets fout gaat met de auto en je hierdoor geen gebruik kunt maken van de garantie. Kies je ervoor om toch een auto te gaan importeren? Dan is het belangrijk om goed na te denken over welk soort auto je wilt en waar je deze gaat kopen. Zo weet je zeker dat je geen problemen krijgt met de garantie en dat je niet teveel betaalt voor de auto.

Tips auto importeren

Zoals je net hebt kunnen lezen, zijn er een aantal dingen waar je op moet letten als je van plan bent om een auto te gaan importeren. Speciaal daarom hebben we een aantal zaken voor je op een rijtje gezet, die belangrijk zijn en om rekening mee te houden,

1. Zoek eerst uit welke auto je wilt en of deze in het buitenland goedkoper is dan in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld door prijzen te vergelijken op internet of door contact op te nemen met verschillende dealers.

2. Kies vervolgens een dealer die bereid is om de auto naar Nederland te exporteren en maak hierover afspraken. Zorg ervoor dat je weet welke kosten hierbij komen kijken en of de garantie geldig is in Nederland.

3. Organiseer vervolgens alle benodigde documenten, zoals het invoerrecht en de douaneformulieren. Als je alles geregeld hebt, kan je dan eindelijk de auto ophalen bij de dealer!

Als je van plan bent om een auto te gaan importeren, is het dus belangrijk dat je hier goed over nadenkt. Zo weet je zeker dat je geen problemen krijgt met de garantie en dat je niet teveel betaalt voor de auto. Volg bovenstaande tips op en wie weet rijd jij binnenkort in je droomauto!