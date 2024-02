Sport

FC Volendam moet contracten Jonk en Kohler respecteren FC Volendam moet de salarissen van Wim Jonk en Matthias Kohler tot het eind van hun contractduur uitbetalen. Ook moet het nog het achterstallige salaris vergoeden dat het niet overmaakte vanaf 1 december 2023. Die uitspraak deed de arbitragecommissie van de KNVB. Die was gebaseerd op jurisprudentie over dit onderwerp. ‘Er worden hoge eisen gesteld aan een opzegging’, maakte de voorzitter simpelweg duidelijk. Het ‘we gaan stoppen’ in het uitgebrachte statement van Wim Jonk en zijn mensen voldeed daar niet aan. Door: Laurens Tol De Volendamse oud-international kreeg van de commissie dus het gelijk aan zijn zijde. Toch was er van een feeststemming allerminst sprake na de gedane uitspraak. FC Volendam claimde aan het begin van de uitspraak dat het nu 1,5 tot 1,7 miljoen euro aan salarissen moet betalen aan Jonk en Kohler. Dit zou de uitkomst zijn van alle maandverdiensten van beiden bij elkaar opgeteld. De arbitragecommissie riep de partijen na haar oordeel op om met elkaar in gesprek te gaan. ‘Dit is een probleem dat misschien wel de hele gemeenschap van Volendam betreft, dat diepe wonden heeft geslagen. U moet wel door met elkaar’, vertelde de voorzitter inlevend. Hij raadde dan ook aan om de commissie niet over alle aantijgingen te laten oordelen, om het conflict niet nog groter te maken. Zoals verwacht, ging de beerput met aantijgingen over en weer open. De pleidooien van beide kampen vallen als volgt samen te vatten: FC Volendam zag het ‘wij gaan stoppen-statement’ als onmiddellijke opzegging en maakte dat voortdurend duidelijk. ‘Matthias Kohler zit tijdens de wedstrijd tegen FC Zwolle nog op de bank’, was daarin een uitspraak. Volgens de club was de betekenis daarvan dat hij daarna zou vertrekken. Wim Jonk en Matthias Kohler hadden dit anders bedoeld en wilden tijd krijgen om hun werk over te dragen. Emoties waren voortdurend voelbaar tijdens de zitting. Beide kampen toonden die in hun toespraken, onbegrip en verontwaardiging dropen daarvan af. Wim Jonk, Matthias Kohler en hun advocaat kaartten aan dat FC Volendam stopte met betalen, ook aan de zzp’ers. ‘Zij zitten met hun gezinnen in grote onzekerheid’, tekende de jurist aan. Jonk en Kohler vertelden jarenlang bezig te zijn geweest met het uitrollen van hun voetbalvisie en wilden niet zomaar afscheid nemen. ‘Het lijkt mij logisch dat je een normale overdracht doet’, zei Jonk daarover stellig. |Doorsturen

