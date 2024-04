Opleving blijkt stuiptrekking: FC kansloos ten onder

De opleving van afgelopen week blijkt vooralsnog een stuiptrekking te zijn geweest: Excelsior liet in eigen huis geen spaan heel van FC Volendam. Het was aan doelman Mio Backhaus te danken dat de score niet veel hoger opliep dan de 4-0 die aan het eind op het bord stond. Met nog vier wedstrijden te gaan kan handhaven nog in theorie, maar gezien het vertoonde spel vrijdagavond zijn er weinig redenen om aan te nemen dat er nog een stunt inzit. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

De spanning was al vooraf voelbaar in het Rotterdamse stadion. FC Volendam kreeg steun van een vol uitvak met vierhonderd supporters. Om deze degradatiekraker in goede banen te leiden was de gerenommeerde scheidsrechter Danny Makkelie aangesteld.

In de eerste paar minuten was het Excelsior dat het initiatief nam, waarbij Volendam op de bal jaagde. Intussen waren het de uitsupporters die aanhoudend hun club toezongen. De beginfase was van beide kanten een rommelige. Wellicht dat dit te maken had met de spanning. Ook was de druk op de bal die de teams oplegden hoog, dat maakte dat de spelers snel moesten handelen. Na iets meer dan een kwartier kreeg Excelsior de grootste kans van de wedstrijd tot dan toe. Het was een schot vanaf de rand van de zestien, dat de lat van het Volendamse doel schampte. De FC kwam daar goed weg.

Waar de Rotterdammers al die mogelijkheden kregen, moesten de gasten nog wachten op hun eerste schot in de richting van het doel. Na 18 minuten lag het spel enige tijd stil, omdat Robert Mühren een blessurebehandeling nodig had. Volendam kon die tijd gebruiken om de spelers van instructies te voorzien. Het bleek geen aanstellerij van de aanvaller: die moest worden gewisseld, waardoor Vivaldo Semedo nu de diepe spits werd. Daarnaast was het een mentale tik dat de club zijn clubtopscorer in het verdere verloop moest missen.

In de 28ste minuut kreeg Excelsior wederom een grote kans uit een counter. Doelman Mio Backhaus reageerde daar uitstekend op. Het leek een kwestie van tijd tot de Rotterdammers hun overwicht konden gaan verzilveren in de vorm van een doelpunt. Kansen regende het in Kralingen, voor Excelsior. Toch lag de bal nog altijd niet in het net, en dus ging het in score tenminste nog gelijk op.

In de 41ste minuut werd de ban gebroken: Lance Duijvestijn schoot binnen in de linkerhoek vanaf de rand van de zestienmeter: 1-0 in het voordeel van Excelsior. Het paste bij de verhoudingen op het veld. Luttele minuten daarna lag ook de 2-0 in het net, Lazaros Lamprou was de maker ervan. Er moest een klein wonder gebeuren als Volendam deze achterstand nog wilde herstellen. Drie goals waren nu nodig voor de benodigde overwinning. De ruststand bleef 2-0, Volendam was op alle fronten afgetroefd in de eerste helft.

Met een schier onmogelijke opgave voor de boeg begonnen de gasten aan de tweede helft. Luke Le Roux was in de pauze ingebracht voor Robin Maulun. Een begrijpelijke keuze van trainer Regilio Simons, omdat het middenveld overlopen werd door Excelsior. Volendam kwam fel uit de kleedkamer, maar kon in de eerste minuten nog geen kansen uit creëren. De Kralingers konden dat wel, die kregen al vroeg twee mogelijkheden. Ongeveer tien minuten na rust was het Troy Parrott die alle ruimte kreeg om door te lopen op doelman Backhaus en scoorde: 3-0. Het liep zo langzamerhand uit op een vernedering voor Volendam.

Na een uur spelen had de FC nog amper een mogelijkheid gekregen. De score en het grote aantal schoten op het Volendamse doel zeiden genoeg over de verdediging. Na een mooie voorzet lag in de 67ste minuut ook nog de 4-0 in het net: er bleef Volendam weinig bespaard deze avond, waar de hoop vooraf zo groot was geweest.

Het was aan doelman Backhaus te danken dat de score niet aanzienlijk hoger uitviel. Kon Volendam dan niet tenminste een kans creëren nu de winst voor Excelsior al zo goed als binnen was? Ook dat gebeurde niet of nauwelijks tot aan de 75ste minuut. Invaller Calvin Twigt kon nog wel aanleggen voor een vrije trap, maar ook daar werd geen succes uit geboekt, doelman Stijn van Gassel kon deze inzet makkelijk vangen. Daarna moest hij nog een keer handelend optreden, maar echt gevaarlijk werd Volendam niet meer.