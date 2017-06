Braderiemarkt in Oosthuizen druk bezocht

Het was zondag stralend weer en dat nodigde menigeen ertoe uit om een fietstochtje naar Oosthuizen te maken. Daar vond namelijk de jaarlijkse grote braderiemarkt plaats. Ook nu was de hele Raadhuisstraat gevuld met kramen van verschillende aard.

Daaronder een stand met vers gerookte paling, er waren standwerkers en vele kramen met lekkernijen, brocante artikelen, kleding, etc. Uit Volendam waren er kramen van de Volendammer Vishandel, Ton Koning Tweewielers, de Notenkraam en de familie Lant met de Memorieshop.

Voor kindervermaak was er ‘n draaimolen en bungeejumpen opgesteld. Op het plein voor het stadhuis was een podium opgebouwd waar een band de hele dag voor live muziek zorgde. Hier was tevens een terras.