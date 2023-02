Centrum voor Japanse sporten

Budocentrum Fun & Fit bestaat dit seizoen vijftien jaar en dat werd gevierd met een leuke open dag voor iedereen van 3 tot 99 jaar. Het werd eenvoudig gevierd, zo geeft oprichter Michel Posthumus toe; „We hebben de zaal leuk aangekleed met vlaggetjes en ballonnen, en nu op naar de volgende 85 jaar!”

Door: Chris Bond

Budocentrum Fun & Fit werd in 2007 opgericht door Michel Posthumus. De vereniging groeide al snel door naar zo’n honderd leden verspreid over drie locaties in Edam, Middenbeemster en Volendam. De vereniging trok verschillende nieuwe leraren aan over de jaren die op hun beurt weer andere vechtkunsten met zich meebrachten. „Judo is bij de meeste mensen wel bekend natuurlijk”, vertelt Jan Nieuweboer, voorzitter van het budocentrum, „maar we doen wel meer dan alleen dat. We geven bijvoorbeeld ook trainingen in zelfverdediging, Tai-chi en Tai-Jitsu om er een paar te noemen.” De vereniging heet daarom ook niet voor niets een budocentrum. Budo is namelijk de verzamelnaam voor een heleboel sporten vanuit Japan. „We willen het centrum zijn van al die sporten”, zegt Jan ambitieus.

Van de Japanse vechtsporten wordt soms gedacht dat het alleen gaat om het vechten, maar dat is verre van waar. „We hebben de filosofie dat we met de budosport de wereld een klein beetje beter en weerbaarder willen maken. Met het beoefenen van die Japanse vechtsporten kunnen mensen meer vertrouwen krijgen in zichzelf”, vervolgt Jan. Zo werkt Fun & Fit bijvoorbeeld samen met ’t Nest en Carmar om mensen met een fysieke of mentale beperking een kans te geven om te sporten, en helpen ze ouderen met loop- en valtechnieken bij judo met zorg. Daarnaast willen de trainers kinderen respect aanleren en ze weerbaar maken in de maatschappij, zodat ze zich zelfverzekerder kunnen voelen. „Judo hoeft bijvoorbeeld niet alleen als sport te worden gezien, maar misschien eerder als middel”, zegt oprichter en trainer Michel Posthumus. ,,We leren kinderen met judo hoe ze wat sterker in hun schoenen kunnen staan. En dat is heel belangrijk. Daarin werken we ook vanuit de waarden van de sport, die hier ook in de zaal hangen. Gedeeld respect is bijvoorbeeld heel belangrijk, en dat zie je hier op een heel andere manier terug komen dan bijvoorbeeld bij voetbal.”

Aan de hand van deze nobele waarden wordt aan alle leden lesgegeven. „Er lopen bij ons mensen van 0 tot 100 jaar. Nou ja, van 3 tot 100 jaar”, lacht Michel „we doen nog geen kinderopvang.” En inderdaad, de jongste kinderen bij de judo zijn drie jaar jong, en het oudste lid bij de Tai-chi is bijna 80 jaar. Met deze doelgroepen heeft de vereniging een enorm bereik. „Kinderen beginnen bij judo, en vaak als ze wat ouder worden zijn ze het stoeien zat en willen ze wat stoerder stoten en andere bewegingen maken. Dan groeien ze door naar zelfverdediging. En vanuit daar kunnen ze weer door naar Tai-Jitsu waar ze weer nieuwe aanvalstechnieken aanleren.”

Zoals Jan aangaf, wil Fun & Fit hét centrum worden van de budosport in de gemeente. En dat blijkt ook wel uit de samenwerkingen en uitbreidingen die de club aangaat. Deze maand begint de vereniging bijvoorbeeld met een nieuwe richting binnen hun aanbod, namelijk zelfverdediging voor (jonge) vrouwen. Hierin benadrukken ze opnieuw hun filosofie waarin het Budocentrum mensen weerbaarder wil maken, mensen sterker in hun schoenen wil leren staan. ,,We hebben daarnaast ook ideeën en al genoeg lopende gesprekken over samenwerkingen met verschillende andere clubs. Zo kunnen onze kinderen ook veel leren van kinderen bij dans en turnen, met balans bijvoorbeeld.” En daarnaast gaat het budocentrum ook aan sportinstuiven deelnemen, in samenwerking met de Sportkoepel.

Het budocentrum zit deze maand ook precies een jaar in de nieuwe sportcampus. En dat is ook voor deze vereniging een enorm positieve verandering geweest, zo vertelt Jan. „Vroeger sleepten we onze matten mee over drie verschillende sporthallen, nu hebben we zalen die helemaal perfect ingericht zijn voor ons om te sporten.” Ten slotte antwoordde oprichter Michel welgemoed op de vraag of de vereniging zich focust op fanatisme of vermaak: „Het gaat om plezier hebben én sportief bezig zijn, daarom heb ik het natuurlijk ook Fun & Fit genoemd!”

Foto's: Johan Jonk