Commissaris van de Koning bezoekt De Meermin

,,Niet te geloven dat deze transformatie heeft plaatsgevonden in één week tijd. Hartverwarmend”. Dit waren de eerste woorden nadat Arthur van Dijk, de commissaris van de Koning een ronde door De Meermin had gemaakt.

Nadat vorige week de Gemeente akkoord had gegeven om het voormalige zorgcomplex geschikt te maken voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, is er door vele vrijwilligers keihard gewerkt om het in verval geraakte ouderencomplex bewoonbaar te maken.

Er zijn veel donaties vanuit lokale bedrijven en particulieren gedaan in de vorm van kleding, speelgoed, bad- en douchespullen, het ging maar door. Dinsdag worden de eerste vluchtelingen verwacht en hopelijk kunnen deze mensen de rust en de warmte vinden, die momenteel in hun eigen land ver is te zoeken.