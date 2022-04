Dagje bij de Boer Dag op 24 april bij familie Willig in Katwoude

Zeven boerenbedrijven, aangesloten bij de coöperatie van Beemster kaas, openen zondag 24 april hun erf voor publiek onder de noemer ‘Dagje bij de Boer Dag’. Eén van deze bedrijven is van familie Willig uit Katwoude. Aan de dijk van de mooie Gouwzee in Katwoude, vlakbij Volendam staat de boerderij van de familie Willig. Voor de derde keer kun je tijdens Dagje bij de Boer Dag hier een bezoek brengen. Peter, Bertine, Diana en Sander Willig ontvangen je hier graag samen met hun melkkoeien, jongvee, schapen en lammetjes! Ook dit keer valt er weer van alles te beleven.

Dochter Diana maakt de heerlijkste zuivelproducten en verkoopt deze in haar eigen zuivelwinkel ‘t Zuivelhuisje, op het erf en vanuit de automatiek en melktap, neem er gerust een kijkje! Kom proefliggen op een echt koeien waterbed. Er kan geknutseld worden, er is houtskool om een koe te schetsen, of doe mee aan de kleurplatenwedstrijd. Ook is er echte wol van Texelaarschapen om zelf een schaapje te maken. Vergeet de quiz niet, hiermee leer je van alles over de koeien en natuurlijk kaas en zuivel. Natuurlijk mag je tijdens het Dagje bij de Boer dag de lammetjes knuffelen, kalfjes en geiten aaien.

Bij mooi weer zijn er volop weidevogels te spotten, dus neem je verrekijker mee. Er is een springkussen en diverse kraampjes met producten van de boerderij. Daarna heb je wel trek in iets lekkers, dus mag je je eigen bekertje vol melken uit de limonadekoe, er worden poffertjes en hamburgers gebakken en er is uiteraard Beemster kaas en verse yoghurt en zuivel te verkrijgen in ‘t Zuivelhuisje. De familie wil je alles vertellen over de duurzame stal met waterbedden en nog veel meer snufjes en kijkt uit naar je komst. Proef, ruik en beleef het boerenleven op zondag 24 april tussen 11.00 en 16.00 uur!