De Heilige Graal van… Julien Mooijer

Naam: Julien Mooijer

Leeftijd: 35

Bands: Thinkin’, Walking Miles, White Garden, Next Generation project en Beng Beng

Sinds wanneer maak je muziek? Op mijn vijftiende ben ik begonnen met gitaarspelen.

Hoeveel instrumenten heb je? Acht gitaren.

Juliens heilige graal: een Gretsch Silver Jet uit 2006.

,,Hij kan harder scheuren dan een Gibson Les Paul, maar tegelijkertijd kan hij vriendelijker klinken dan een Fender”, zegt Julien Mooijer wijzend naar zijn zilveren trots. De Gretsch Silver Jet is geïnspireerd door de jaren ’50 en ’60, de meest cruciale en productieve jaren van de gitaarbouwer. Het futuristische instrument is een sprankelend eerbetoon aan de nalatenschap van Gretsch. ,,Ik ging naar de gitaarzaak om óf een Gretsch White Falcon óf een Gibson Les Paul, black beauty, te kopen”, zegt de Beng Beng-gitarist. ,,Uiteindelijk liep ik de winkel uit met de tussenweg. Mijn oog viel gelijk op deze gitaar. Het glimmende zilver valt natuurlijk erg op, maar dat is niet per se wat me aantrok. De combinatie met de mahoniehouten achterkant en de authentieke Bigsby tremolo maken het plaatje compleet. De Silver Jet is en blijft een bijzonder instrument.”

,,Voor de toegewijde Beatles-fan zal deze gitaar – althans alles behalve de kleur – bekend voorkomen”, vervolgt Julien. ,,George Harrison heeft in de jaren ’60 namelijk veel gespeeld op de grote broer van de Silver Jet; de Duo Jet. De Silver Jet heeft al het goede van die gitaar en meer. Wat vrij uniek is aan deze Gretsch is dat je de pick-ups apart van elkaar kunt bedienen. Daardoor is hij heel divers, je hebt ontzettend veel opties wat sound betreft. Van een volle, warme sound tot schelle, scheurende garagerock. Persoonlijk speel ik er veel country en rock-‘n-roll op, maar in feite kan je met een Gretsch Silver Jet alle kanten op.” Hoewel Julien claimt dat zijn gitaar aan het einde van de rit meegaat tussen zes planken, durft hij niet te zeggen of de Silver Jet ook zijn droominstrument is. ,,De Gibson ES-335 staat al heel lang op mijn bucketlist. Ook sluit ik niet uit dat ik vandaag of morgen toch nog met een White Falcon thuiskom. En als ik heel eerlijk ben: een zwarte Les Paul kriebelt ook nog steeds…”