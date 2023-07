De Heilige Graal van… Leon Veerman

Naam: Leon Veerman

Leeftijd: 34

Bands: For Sale, Royal Flush, The Leon Partyband, Veerman & Friends en Tientje Los.

Sinds wanneer maak je muziek? Gitaarspelen sinds mijn twaalfde.

Hoeveel instrumenten heb je? Drie gitaren en een shitload aan mondharmonica’s, shakers, en dat soort ondersteunende instrumentjes.

Leons heilige graal: Een Guild D20.

Na twee coronalockdowns is Leon Veerman ‘Partytent’ van de radar van veel muziekliefhebbers verdwenen, maar daar gaat weer verandering in komen. ,,Zodra mijn agenda het toelaat, haal ik mijn gitaar weer uit de koffer”, zegt de goedlachse zanger. ,,Mijn laatste muzikale avontuur was als vervanger van Robin Küller bij Tientje Los. Toen Robin bij de 3JS kwam, werd ik gevraagd om zijn plek in te nemen. Niet lang nadat ik deze Guild-gitaar aanschafte, doken we het repetitiehok in. Na flink wat repetities, tijd en toewijding hadden we zo’n veertig nummers in ons hoofd, klaar voor optredens. Helaas kondigde de eerste coronalockdown zich kort daarna aan. We hebben slechts twee keer kunnen spelen tot de eerste coronalockdown werd aangekondigd. Dat was een flinke tegenvaller.” Bij het eindigen van de lockdownmaatregelen, begon het bandjesbestaan weer. ,,Hetzelfde riedeltje. Weer from scratch beginnen met diezelfde liedjes instuderen. Weer twee keer optreden. En weer een lockdown. Die tweede lockdown was voor mij wel een moment waarop ik dacht: ‘Hier ben ik nu wel even klaar mee’,” zegt de zanger lachend.

Leon, nu 34 jaar oud, begon op twaalfjarige leeftijd met gitaarspelen en heeft inmiddels drie gitaren, evenals een scala aan ondersteunende instrumenten zoals mondharmonica’s en shakers. Onder zijn instrumenten is zijn meest gekoesterde bezit: de Guild D-20, Leons heilige graal. ,,Eigenlijk was ik helemaal niet op zoek naar een nieuwe gitaar”, geeft hij toe. ,,Het is dat Dennis ‘Drum’ een appje stuurde waarin hij zijn eind sale aankondigde. Nieuwsgierig ging ik naar de winkel om te zien of er iets interessants tussen zat. Deze gitaar boeide me direct. De warme, melancholische klank sluit perfect aan bij hoe ik muziek graag hoor. Bovendien speelt hij heel soepel. Ik heb hem gelijk mee naar huis genomen. Sindsdien heb ik mijn Martin eigenlijk niet meer uit de koffer gehaald, dat zegt wel genoeg, denk ik.”

Hoewel Leon momenteel een rustiger muzikaal pad bewandelt, ontwaken zijn passie en enthousiasme als hij aan zijn droomproject denkt: Een Bob Dylan tribute-show mét voltallige band. Hij verlangt niet naar een voorspelbare akoestische setting met een akoestisch gitaartje en mondharmonica. Nee, Leon streeft naar de uitvoering zoals Dylan liet horen op zijn iconische album ‘Desire’ en tijdens de succesvolle ‘Rolling Thunder Revue’-tour. ,,Het zal nog zeker twee jaar duren voordat ik een dergelijk project kan realiseren, maar zodra het moment daar is, zijn mijn Guild en ik er klaar voor.”