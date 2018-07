Een warme derde wandeldag

Donderdag is de Dag van Groesbeek. De derde wandeldag van de Vierdaagse van Nijmegen heeft dan de mooiste route door een heuvelachtig landschap. Drie Volendamse lopers konden vanwege blessures niet van start gaan.

Het was voor de lopers een zware dag. Het was broeierig warm met 28 graden en nauwelijks wind. Toch bereikten alle Edam-Volendammers de finish. De meeste van de 60 Volendammers lopen de 40 km. Er waren veel Volendammers langs de route om de wandelaars aan te moedigen. Met name in Groesbeek stonden ze langs de weg op deze weer zomerse en mooie wandeldag.