Trainer Jonk ook kritisch na 0-2 zege bij Noordwijk

FC Volendam blijft winnen in oefencampagne

Twee weken voor de start van de competitie heeft FC Volendam ook de vierde oefenwedstrijd gewonnen. Tweededivisionist Noordwijk werd met 0-2 verslagen en de ploeg van trainer Wim Jonk kon zichzelf verwijten dat die score niet hoger uitviel.

,,We hebben genoeg kansen gecreëerd en dat is positief, maar voor de goal moet het dan scherper”, was Jonk ook kritisch. ,,Het speltempo moet echt omhoog. In bepaalde fases lieten we zien wat er dan kan gebeuren. Het eerste doelpunt was een voorbeeld van snappen hoe we telkens in de juiste posities moeten komen en in een paar stappen voor de goal komen. Maar je zag regelmatig situaties van niet open durven draaien, in wandeltempo voetballen of simpel balverlies. Jongens hebben soms moeite met het maken van keuzes, bijvoorbeeld bij het druk zetten, en dat begrijpen we, daarom zijn we daar samen steeds mee bezig.”

Volendam had eerder de score open kunnen breken, maar Nick Doodeman en Zakkaria El Azzouzi (pass Joey Veerman) lieten dat na. Noordwijk werd enkele keren dreigend, op de momenten dat de bezoekers verslapten. Uiteindelijk gingen de ploegen met 0-1 rusten. Volendam schakelde razendsnel om, El Azzouzi soleerde op de achterlijn en legde de bal terug op Jari Vlak, die in de voorgaande wedstrijden vaker in scoringspositie kwam maar nu ook zijn goal meepakte. Op dat moment had Joey Veerman al twee keer de omlijsting geraakt, maar ging de bal er wonderbaarlijk genoeg niet in.

Waar Nordin Bakker voor de rust nog enkele keren in actie moest komen om Noordwijker pogingen te veredelen, had – stagiaire-doelman – Andries Noppert in de tweede helft niets te doen. Volendam dicteerde en zette hoog druk op de Noordwijker defensie. Dat leidde wederom tot één doelpunt. Cas Peters was op rechts weggestuurd, Darius Johnson beroerde de voorzet niet en de mee opgekomen Nick Runderkamp mikte die wel achter doelman Van der Sar. Even later kwam Runderkamp centimeters tekort om de 0-3 binnen te tikken. Een vrije trap van Veerman belandde op de buitenkant van de paal.

In de laatste vijf minuten trainde FC Volendam alles of niets en ging centrale verdediger Marco Tol naar voren. ,,Het is goed om dat te trainen in een wedstrijd, nu de situatie dat toelaat. Zodat we onder weerstand weten wat we moeten doen op het moment dat we vlak voor tijd bijvoorbeeld 1-0 achter staan. Maar de uitvoering gebeurde niet met de vereiste intensiteit. Dat is een mentale kwestie, om dat ook te wíllen trainen in een wedstrijd. Want straks zijn er momenten dat je dat nodig hebt”, aldus Wim Jonk.

Komende vrijdagavond is SC Cambuur in Leeuwarden de laatste oefentegenstander.

FC Volendam: Nordin Bakker (46' Andries Noppert); Mohamed Betti, Marco Tol, Mike Eerdhuijzen (62' Darryl Baly), Gijs Smal; Kevin Visser, Joey Veerman, Jari Vlak (46' Nick Runderkamp); Martijn Kaars (62' Darius Johnson), Zakaria El Azzouzi (62' Cas Peters), Nick Doodeman (46' Derry John Murkin).