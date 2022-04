FC Volendam is één overwinning van promotie naar eredivisie af

Voor een uitverkocht stadion heeft FC Volendam met 3-1 gewonnen van Jong Ajax, waardoor de ploeg van trainer Wim Jonk één zege verwijderd is van promotie naar de eredivisie. Komende vrijdag zou die stap ‘uit’ bij FC Den Bosch kunnen worden gezet.

Door Eddy Veerman

Robert Mühren juicht na de strafschop die FC Volendam op 1-1 zet tegen Jong Ajax. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

FC Volendam had afgelopen week te maken met flinke drukte in de ziekenboeg: Damon Mirani trad vorige week grieperig aan tegen De Graafschap en daarna volgden Bilal Ould-Chikh, Kevin Visser, Franco Antonucci en Alex Plat. Mirani begon daarom op ‘6’en speelde voor het verdedigingshart, waarin Benaissa Benamar na een blessure terugkeerde.

Door het verlies van FC Eindhoven en gelijkspel van Excelsior vrijdagavond had Volendam de kans om uit te lopen op de naaste belagers. Het verschil kon bij een overwinning op zeven punten worden gezet, met nog drie wedstrijden te gaan.

Volendam zette meteen hoog druk en in de tweede minuut kwam er een scherpe voorzet van Van Mieghem, die alles en iedereen miste en rakelings voorlangs het doel van Calvin Raatsie – Volendammer in dienst van Ajax – stuiterde. Een minuut later lag de 0-1 achter doelman Filip Stankovic. Daar ging een grote fout aan vooraf van Benaissa Benamar, die de bal verspeelde: Unuvar bediende Rasmussen en die profiteerde.

Al in de vijfde toonde Benamar iets van herstel, veroverde de bal goed en gaf die mee aan Mirani. Die speelde op zijn beurt diep op Robert Mühren, maar Calvin Raatsie kwam uitstekend uit zijn doel. Wéér een minuut later stak Mirani op de voor hem ongewone positie Gaetano Oristanio weg, die raakte de bal met de punt van de schoen, het stadion veerde op maar de bal rolde net langs de verkeerde kant van de paal.

Dat er behoorlijke spanning op stond, bleek uit de balcontacten die doelman Stankovic daarna had. Twee keer nam hij iets teveel tijd en gleed tevens uit, waardoor het maar twee keer net goed afliep. Terwijl de spoeling al dun is, liep Benamar vervolgens een hoofdblessure op, waardoor hij niet verder kon en vervangen moest worden.

Halverwege lonkte de kans op de gelijkmaker: Walid Ould-Chikh (vorige week nog geblesseerd uitgevallen) zette goed door en bezorgde Mühren de bal. Die deed alsof hij Van Mieghem lanceerde en schoot zelf, maar Raatsie zat goed in de hoek. Zoals hij even later een kopbal van de Volendamse spits fraai uit zijn doel ranselde. Wéér een minuut later moest de Edamse Volendammer in het Ajax-doel alsnog capituleren. Van Mieghem ging een actie aan, werd onderuit gehaald en de bal ging op de stip: Mühren koos de goede hoek, Raatsie de verkeerde: 1-1.

Met een uitstekende rush zorgde Ould-Chikh voor nieuwe dreiging. Maar verdedigend had de thuisploeg aan de overkant toch weer haar kwetsbare moment, waardoor Stankovic redding moest brengen en Volendam in de rebound bofte dat de lat Sontje Hansen van scoren afhield. Aan de overkant bracht de ingevallen Kevin Visser Oristanio in stelling, maar die liet bij de afronding een Ajax-been er tussen komen.

Op slag van rust was het stadion in extase: niet vanwege een doelpunt, maar een rode kaart van Jong Ajax-verdediger Llansana. Derry-John Murkin werd in eerste instantie gemakkelijk uitgespeeld door Rasmussen, maar haalde de Deen alsnog in, had in het strafschopgebied een formidabele ingreep, speelde vervolgens uitstekend richting middenveld waar Van Mieghem met een prachtige boogbal Mühren in de diepte stuurde. In de sprint bracht Llansana de Volendamse spits uit balans en dat resulteerde in uitsluiting.

Met elf tegen tien begon FC Volendam aan de tweede helft, waarin het geduldig van kant naar kant ging en het Ajax liet lopen. Bij zijn eerste basisplaats van dit seizoen bewees Murkin – na lang blessureleed – zijn meerwaarde en hij werd in de negende minuut beloond. Bij zijn voorzet kwam Gaetano Oristanio goed voor zijn tegenstander en prikte de 2-1 langs Raatsie. Even later ging de ingevallen Kevin Visser naar de grond, hij bleek niet verder te kunnen spelen. Franco Antonucci viel in.

In de fase daarna was de voor El Kadiri ingevallen Bilal Ould-Chikh gevaarlijk met zijn versnellingen aan de rechterkant. Alleen bereikte hij telkens niet een medespeler bij het terugtrekken van de bal en toen hij zelf naar binnen dribbelde, schoot hij naast. In de 64e minuut stuurde Antonucci met een mooie steekbal Mühren weg, die goed het lichaam gebruikte in de sprint, op doel knalde maar precies op het lichaam van Raatsie.

Een kwartier voor tijd was daar de marge van twee goals: Bilal Ould-Chikh versnelde weer op rechts, ging twee tegenstanders voorbij en had eindelijk de directe connectie met Robert Mühren. Ould-Chikh legde terug en zijn ploeggenoot plaatste simpel de voet tegen de bal voor 3-1.