Gevolgen economische situatie blijven beperkt voor woningmarkt in 2021

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de economie. Desondanks is het vooruitzicht dat de slechte economische situatie vooralsnog geen vat krijgt op de woningmarkt. Dit blijkt uit de Woningmarktmonitor januari 2021, die ABN AMRO onlangs publiceerde. Het aantal woningen dat te koop staat is beperkt, maar toch wisselen deze woningen snel van eigenaar. Daarbij komt dat de woningprijzen in de lift zitten en het aantal transacties stijgt. Op basis van deze gegevens gaat ABN AMRO in 2021 uit van een gemiddelde prijsstijging van 5%.

Dat de huizenprijzen ook dit jaar hard blijven stijgen komt volgens Philip Bokeloh, woningmarkteconoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO, door het zogeheten overloopeffect. De prijzen stegen in de tweede helft van 2020 al hard en deze stijging werkt door in de gemiddelde prijsstijging van 2021.Desondanks verwacht de bank wel dat de woningmarkt dit jaar hinder ondervindt van de coronacrisis. Met name de verwachte stijging van de werkloosheid zal volgens ABN AMRO in de loop van het jaar een drukkend effect hebben op de woningmarkt.

Ramingen opnieuw verhoogd

Net als bij de laatste Woningmarktmonitor van 2020 heeft ABN AMRO de ramingen voor de woningmarkt in 2021 opnieuw verhoogd. Dit is volgens Bokeloh het gevolg van de aanhoudend sterke woningmarktcijfers en de verbetering van het vertrouwen. “Als de prijzen op het huidige niveau zouden stabiliseren, komt de gemiddelde prijsstijging uit op 3,5%”, zegt de woningmarkteconoom. “Verder is er met de komst van vaccins meer zekerheid voor de toekomst.”

Werkloosheid neemt verder toe

De komst van de vaccins zorgt voor zicht op economisch herstel. Toch zal dit herstel nog enige tijd op zich laten wachten. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht juist dat er eerst meer werkloosheid ontstaat. Dit gebeurt als de overheid besluit om de financiële regelingen voor bedrijven terug te draaien. Gevolg hiervan is dat bedrijven mogelijk alsnog hun geplande reorganisaties doorzetten. Hierdoor komen meer werknemers op straat te staan en dat heeft gevolgen voor de woningmarkt.

Wanneer mensen zonder werk komen te zitten, daalt hun inkomen. Hierdoor zal het bedrag dat zij kunnen lenen ook lager uitvallen. Het inkomen is namelijk bepalend voor het hypotheekbedrag dat kopers op kunnen nemen. Bovendien neemt het gunstige effect van de lage hypotheekrente stukje bij beetje af. Bokeloh: “Centrale banken blijven stimuleren, maar er is weinig ruimte voor een scherpe daling van de hypotheekrente en een verdere verbetering van de betaalbaarheid van koopwoningen”.

Hoe zit het met de toekomst?

Ondanks de slechte economische situatie zal de woningmarkt op korte termijn overeind blijven. De steunmaatregelen vanuit de overheid en het stimuleringsbeleid vanuit de centrale banken zijn hier de voornaamste oorzaken van. Toch zal de economische situatie volgens Bokeloh na enige tijd ook vat krijgen op de woningmarkt. ABN AMRO denkt dat de verslechtering van de arbeidsmarkt die aanstaande is – en de geringere bijdrage van de lage rente – eerst minder transactie tot gevolg hebben. Op den duur zal ook de stijging van de huizenprijzen zwakker zijn.

Voor 2021 verwacht de bank dat het aantal woningaankopen aanzienlijk afneemt. Uit de Woningmarktmonitor blijkt dat dit waarschijnlijk 10% lager uitvalt dan in 2020. Kijken we naar 2022, dan verwacht de bank een prijsstijging van 1%. Het aantal woningaankopen daalt in dat jaar waarschijnlijk met 5%.