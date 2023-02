In beweging verbinden op het schoolplein

Gezamenlijke naschoolse activiteiten voor Edamse leerlingen

Samen na schooltijd sport en spel beoefenen, met een druk op de knop kon burgemeester Lieke Sievers – omringd door kinderen van verschillende Edamse scholen – die kans tot een realiteit maken. Waarna de kids op het schoolplein van De Piramide gezamenlijk aan het bewegen gingen. ,,Dit is wat je het liefst ziet”, zegt Remco Homan, directeur van die basisschool.

Homan schreef enige tijd geleden in voor de nieuwe subsidieregeling ‘School en omgeving’. Die heeft als doel leerlingen te helpen zichzelf te ontplooien, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen vaardigheden ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij. ,,Met deze subsidie was het mogelijk extra aanbod voor na schooltijd te realiseren. Daarop ben ik met Wayne Neijhorst van Alliantie Kansrijk gaan zitten, want er was tevens een partij nodig die het kan uitvoeren. Het ging om een behoorlijk bedrag dat veel mogelijkheden geeft en er was een kleine kans op toekenning, maar het is gelukt”, zegt Remco.

,,Bij het tot in detail uitwerken van het plan was het thema verbinding heel belangrijk. Er wordt veel gestigmatiseerd. Daarom vond ik dat deze kans voor alle basisscholieren in Edam moest gelden. Met als achterliggende doel ‘verbinding’. We hebben de Trimaran en Nieuwe School er bij betrokken en de gemeente is ingestapt als partner. Wayne heeft een hele grote rol gespeeld bij het organiseren. En de directeuren Renate Marechal (Trimaran, red.) en Brigitte Lang (Nieuwe school, red.) waren ook enthousiast. We trekken samen op.”

Donderdag was de aftrap op het plein van de Piramide. ,,Twee tot vier keer per week wordt er – tot aan de zomervakantie – een activiteit gehouden, de ene keer op het schoolplein, soms in de gymzaal.” Tijdens de kick-off genoten de kinderen volop. ,,Drie scholen waren met de groepen 6, 7 en 8 heerlijk aan het spelen, dat is wat je wilt. Geen enkele wanklank. Hopelijk geeft dit een aanzet tot voortzetting ook na de vakantie. Wie het initiatief ook oppakt, al kunnen we maar íets behouden.”