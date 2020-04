In de Nivo van vandaag, 15 april 2020, o.a.:

Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Jan en Griet Schilder opgelucht na overleven corona

• Volendam zonder muziek. En nu? (deel 1)

• Riskante actie van schipper Sijmen Schilder ‘Snert’ tijdens de oorlog loopt goed af

• Aanmeldingen bouwproject de Lange Weeren stromen binnen

• Wanneer kunnen we weer op reis?

• Billy's Beregoede Sportpagina

• Ziekte en tegenslagen teisteren het leven van de ondanks alles vechtende Danny Tol en Rianne Tol-Steur

• Nick Slinger neemt viswinkel over in crisistijd

• Kinderen ervaren ‘Onderwijs op afstand’ geheel verschillend

• Volendamse zorgmedewerkers delen hun ervaringen (deel 3)

• Johan ‘Totter’ Tol lag kantje boord, maar lijkt coronavirus te overwinnen

• Gelovigen genieten op afstand van ‘historische paasviering’