In de Nivo van vandaag, 29 september 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Wereldberoemde fotograaf Jimmy Nelson in Volendam

• CBW organiseert Pilateslessen voor slechtziende en blinde mensen

• Fris Springlevend! 75 jaar Fris Edam

• ‘Uit met Jonker’ ondertekent samenwerking met Nummer 1 Voetbalreizen

• Louis van Gaal onthult standbeeld van ‘icoon’ Gerrie Mühren

• ‘Het voortbestaan van Volendams erfgoed dreigt gevaar te lopen’

• Volendam, nog altijd ’n dorp om te koesteren

• Lijst Kras: College faalt met organiseren enquête bedrijven die naar de Purmer willen (4)

• AV-Edammers bij Survivalrun Udenhout

• Open dag Prinsenstichting Volendam staat in het teken van toekomst

• Uitvoeringsfase breekt aan voor ‘TOP’

• VD80: Purmer biedt kansen voor woningbouw in gemeente Edam-Volendam

• JOGG en gemeente gaan voor ‘gezond leven’ lokale jeugd

• Zwaarbevochten zege FC bij TOP Oss

• NR27, het kloppende hart in de keuken