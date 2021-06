Je energierekening verlagen doe je zo!

Het is vaak het gesprek van de dag; de hoogte van de energierekening. Veel gezinnen hebben de grootste moeite om de rekening elke maand opnieuw te betalen. Er is wel degelijk iets aan de rekening te doen. Het isoleren van de spouwmuur is daar een mooi voorbeeld van.

Zo geef je warmte vrij spel en verdwijnt het via de muren naar buiten Partnercontent

Heb jij je isolatie niet in orde dan geef je warmte vrij spel. Het zal via de muren snel uit je huis verdwijnen waardoor je maar blijft stoken. En warm wordt het op die manier eigenlijk nooit. Zie hier, de hoge energierekening is verklaard. Door het isoleren van de spouwmuur voorkom je dat de warmte zomaar uit je woning verdwijnt. Bovendien komt kou lastiger je woning in. Voor wie het niet weet, de spouwmuur is het deel tussen de binnen- en de buitenmuur.

De investering verdien je snel terug door een lagere energienota

De investering die je pleegt in isolatiematerialen verdient zichzelf altijd terug. Want tegenover die investering staat een structureel lagere energierekening. Het isoleren van de spouwmuren biedt meer voordelen. Zo krijgen schimmel en vocht minder kans om zich aan en tussen de muren van je huis te vestigen en ervaar je weer wat een warm huis is. Na de isolatie wordt het warmer en blijft het ook langer warm. En dat biedt extra comfort.

Populair vanwege de prijs maar ook door de prima isolatiewaarde

Om de spouwmuren te isoleren kun je gebruikmaken van verschillende producten. Laten we drie van de meest bekende er voor je uitlichten: EPS parels, Enverifoam en Knauf Supafil. Van deze producten is Knauf Supafil de meest gebruikte en het meest populair. Dat komt voor een deel door de aantrekkelijke prijs, maar zeker ook vanwege de brandveiligheid, de prima isolatiewaarden en de gebruiksvriendelijkheid.

EPS parels voor de smalle spouwmuur