Koningsspelen met 1400 leerlingen: vrijwilligers gezocht

De Koningsspelen worden volgende week vrijdag (in onze krant staat per abuis donderdag vermeld) groter dan ooit. ,,We draaien op veertig verschillende stations en er doen door de uitbreiding 1400 leerlingen mee. Daarom doen we een oproep aan ouders om zich als vrijwilliger aan te melden, zodat we alles in goede banen te kunnen leiden. Om per school mee te draaien, of om te helpen bij de centrale organisatie. Dat kan door je aan te melden bij de leerkracht van de klas”, zegt Wayne Neijhorst van de Sportkoepel.

Volgende week zijn er voor het eerst – veertien – klassen actief van de groepen 3 en 4. ,,Naar aanleiding van de voorgaande jaren hebben scholen aangegeven dat ze dat graag wilden. Daar hebben we als Alliantie Kansrijk gehoor aangegeven”, zegt Wayne. ,,In overleg met Zwembad De Waterdam hebben we daarvoor op een locatie aanbod gecreëerd, zonder dat die jongeren niet onder de voet worden gelopen door de groepen 7 en 8. Dat maakt wel dat de gehele operatie heel veel groter uitpakt. De kinderen gaan rouleren op de locaties De Waterdam/Seinpaal, RKAV Volendam, VV Oosthuizen en Bolwerck/EVC. We hebben – voortkomend uit het coronatijdperk – vastgehouden aan het doordraaien per klas.”



,,Er zijn diverse stations gecreëerd, met nieuwe vormen van bewegen en andere vormen van sportaanbod. We zijn met de stormbaan aan de slag, alsook met het leren vallen. We hebben een aantal fantastische partners en verenigingen welke helpen bij die locaties, qua bemensing. We hebben flag-football, we doen meer met sport en spel, stimuleren samenwerking tijdens de estafette, als ook het elkaar leren waarderen voor de verschillende kwaliteiten die de kinderen hebben. En daarmee kunnen we het krachten bundelen enthousiasmeren. Als je het hebt over breed motorisch ontwikkelen, laten we alle elementen naar voren komen. Waaronder de circussport, als ook creativiteit en expressie. Er komen waterpunten, maar ook punten waar groente en fruit wordt uitgedeeld. Ook daar hebben we ouders voor nodig. En als je er niet de hele dag bij kunt zijn, kom dan een deel van de dag kijken bij de kinderen.”