Lorem Ipsum persenteert tweede EP

Afgelopen donderdag 2 februari stond band Lorem Ipsum in Cinetol Amsterdam. Ze presenteerden hier hun tweede EP ´Bitter Garnish´. Op het podium werden naast het gloednieuwe materiaal ook liedjes van de eerste EP en wat onuitgebrachte nummers gespeeld.

Producer Jan de Witte (Blanko) was aanwezig bij de EP-presentatie. Hij heeft de muziek van Lorem Ipsum opgenomen, gemixt en gemasterd. In Cinetol gaf De Witte een speech waarin hij benoemde hoe leuk het werken in de studio was en hoeveel ze over en weer van elkaar geleerd hebben.

Het optreden was bijna uitverkocht. Achteraf verkocht de band zelfgemaakte Lorem Ipsum armbandjes en gesigneerde cd´s van de nieuwe EP. Op zaterdag 25 februari is er een EP-release afterparty in café Lennon´s. Naast Lorem Ipsum zal ook Sigh Hollywoo dan het podium betreden.