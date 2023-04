Om te voelen en te ervaren organiseert Vrouwelijk Leiderschap op 14 april een gratis seminar

Met Vrouwelijk Leiderschap op reis naar de beste versie van jezelf

Vanuit een diepgewortelde wens een bijdrage te leveren aan mooiere organisaties en daarmee ook aan een betere wereld, ontstond Vrouwelijk Leiderschap. Een bedrijf in Volendam dat vrouwen helpt hun potentieel te ont-wikkelen in een overwegend masculiene maatschappij. Met een eigen en uniek meerdaags leiderschapsprogramma, leiderschapscoaching en eendaagse workshops helpt Vrouwelijk Leiderschap vrouwen in de zoektocht naar de beste versie van zichzelf. Om geïnteresseerden te laten ervaren wat dat betekent, organiseert Vrouwelijk Leiderschap op 14 april een eerste (gratis) seminar. Er zijn nog enkele plekjes open!

Trotse grondleggers van Vrouwelijk Leiderschap zijn Monique Uithuisje, Diana Driehuis en Wendy de Waard-Erhardt. Drie dames met stevige werkervaring in P&O (personeel & organisatie) en (loopbaan)coaching. Met totaal verschillende karakters delen ze een gezamenlijke missie: vrouwen ervan bewust maken dat de wereld verandering behoeft en dat vrouwen nodig zijn om die verandering te verwezenlijken.

‘‘Veel vrouwen maken zich onbewust klein, durven niet hun volledige potentieel te benutten’’

Monique licht toe: „Mannelijk leiderschap bestaat al eeuwenlang. Voor een betere balans in mannelijk en vrouwelijk leiderschap mogen vrouwen nu meer hun plek gaan innemen. Niet per se om hiërarchisch hoger in rang te komen, maar juist om complementair te zijn aan mannen, in plaats van de wedstrijd met ze aan te gaan. Zodra vrouwen snappen dat ze aanvullend zijn aan mannen en dat echt zo voelen, kunnen ze mannelijk gedrag achterwege laten en meer vanuit vrouw-zijn handelen, zelfs in masculiene organisaties.”

Voor wie is Vrouwelijk Leiderschap bedoeld?

Monique: „Veel vrouwen maken zich onbewust klein, durven niet hun volledige potentieel te benutten. Zijn bang om dat hogere tarief te vragen, terwijl die mannelijke collega het wel doet. Andere vrouwen gaan heel erg in hun mannelijke energie zitten, worden bovenmatig competitief. Hoeft niet. Een steeds terugkerende vraag in onze coaching is dan ook: maar hoe ga ik dan in mijn kracht staan? Voor die vrouwen heb ik samen met Wendy een compleet leiderschapsprogramma ontwikkeld. Wendy is onze coach en trainer en leidt naast Vrouwelijk Leiderschap een eigen praktijk.”

,,Met dit programma richten we ons met name op vrouwen in een leidinggevende functie en vrouwen die een leidinggevende functie ambiëren. We leren deelnemers hun eigen potentieel en dat van een ander te herkennen, zich bewust te worden van hun eigen persoonlijk leiderschap, we laten ze hun authentieke leiderschapsstijl ontdekken en we leren de vrouwen hoe ze hun unieke vrouwelijke energie kunnen inzetten. Het programma levert meer plezier in werk en leven op, meer evenwicht en verbinding met de omgeving. We bieden het 8-daagse programma ook aan als een maatwerk incompany training.

‘‘Het 8-daagse programma is ook mogelijk als incompany training, compleet op maat’’

En vanaf 2024 is het er ook voor mannen. Omdat we geloven dat ook mannen meer kunnen bereiken wanneer ze hun authentieke leiderschapsstijl bewuster volgen.”

Seminar op 14 april

„Met het seminar bieden we vrouwen als het ware een eerste, laagdrempelige kennismaking met Vrouwelijk Leiderschap en ons programma,” vervolgt Monique. „We weten dat vrouwen beter leren door te ervaren en te doen. Daarom geven we tijdens het seminar drie mini-workshops waaronder een familieopstelling en een inkijkje in de wereld van het volledige ademhalen. De groep bestaat uit maximaal 45 vrouwen. We houden het bewust klein, zodat we alle deelnemers persoonlijke aandacht kunnen geven en elke vrouw ook echt het verschil kunnen laten voelen dat we willen bewerkstelligen. Het seminar wordt dit keer gehouden in Weesp, maar bij voldoende animo gaan we op termijn zeker een seminar in Volendam organiseren.”

Voor de dames van Vrouwelijk Leiderschap betekent het seminar ook een symbolische stap uit de schaduw. Monique: „We voelen aan alles dat het nu tijd is om in het licht te gaan staan en onze kennis en kunde aan de wereld terug te geven. Dat heeft vooral te maken met onze leeftijd, onze levenservaring en persoonlijke doorbraken. Tien jaar geleden hadden we dit nog niet gekund.”

Gestoken in een knalroze blazer, in combinatie met een fris kapsel en opvallende oorbellen, belichaamt Monique het vrouw-zijn. Spreek je met Monique, dan volgen nieuwsgierigheid en enthousiasme vanzelf. Monique ís vrouwelijk leiderschap. Maar dat was ze niet van de ene op de andere dag. Daarover zegt ze zelf: „Juist omdat ik een bewuste reis heb afgelegd naar vrouwelijk leiderschap, kan ik uit eigen ervaring putten en snijdt het hout wat ik zeg. Want ook ik heb negatieve ervaringen en angsten moeten doorlopen om mijn littekens te kunnen helen. Om verder te komen. Zo heb ik borstkanker overwonnen en ben ik gescheiden van mijn man. Je kunt er dan voor kiezen om slachtoffer te zijn. Maar je kunt er ook voor kiezen om te leren van je levensproces en betere keuzes te maken. Ik ben bijvoorbeeld dyslectisch, maar schreef wel drie boeken. Niet alleen voor mezelf, maar ook om anderen te inspireren.”

Monique vervolgt: „We hebben het bij Vrouwelijk Leiderschap over ont-wikkelen, met een tussenstreepje. De achterliggende gedachte daarvan is tweeledig. Enerzijds gaat het over het ontdoen van overtuigende belemmeringen, anderzijds behelst het de daadwerkelijke ontwikkeling die je doormaakt wanneer je je losmaakt van de verhalen die je over jezelf bent gaan geloven, en die helemaal niet waar blijken. De zoektocht naar de beste versie van jezelf is de bewustwording van plekken in jezelf waarmee je moeite hebt. En die te overwinnen. Dat is spannend. Daarvoor moet je uit je veilige ruimte. Maar de ruimte en het vertrouwen die je na de overwinning op jezelf voelt, is zo fantastisch. Je raakt er op een gegeven moment aan verslaafd.”

Wil jij ook de beste versie van jezelf worden?

Of neem je graag deel aan ons seminar op 14 april?

Stuur ons dan een mail via welkom@vrouwelijkleiderschap.online.

Deelname aan het seminar gaat op uitnodiging.

Vrouwelijk Leiderschap

Parallelweg 8B Volendam

W: vrouwelijkleiderschap.online

E: welkom@vrouwelijkleiderschap.online