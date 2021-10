Namenonthulling Friese Vlaak gebouwen het wachten waard

Donderdagmiddag heerste er een gezellige sfeer rondom de drie Friese Vlaak gebouwen. Genietend van de vrolijke muziek uit een authentiek draaiorgel, verzamelden alle bewoners en genodigden zich rondom het nog verhulde naambord van het eerste gebouw. Wethouder Vincent Tuijp had de eer om de titels te onthullen.

,,Om geen Oostblok-achtige sfeer uit te stralen hebben we er toch voor gekozen om de drie mooie gebouwen van passende namen te voorzien, in plaats van simpelweg gebouw A, B en C”, lacht de wethouder, om vervolgens de namen te onthullen: IJssel Staete, Friese Staete en Broecker Staete.

Ella Jonker lichtte toe dat ze inspiratie voor de namen had opgedaan in de directe omgeving. ,,De IJssel staete ligt het dichtst bij het IJsselmeer, de Friese Staete vanwege de naam van het complex en de Broecker Staete omdat het midden in de Broeckgouw staat.”