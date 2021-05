Ondernemingsrechtadvocaat heeft het druk in deze tijden

Lange tijd is er geschreven over de staat van de Nederlandse economie, de klappen op het bedrijfsleven en de moeilijke tijden waarin de Nederlandse ondernemer verkeert. Tal van bedrijven zouden omvallen in 2020, in 2021 zouden de klappen nog véél erger zijn. Terugkijkend op de cijfers van het CBS valt dat echter heel erg mee. Sterker nog, het aantal faillissementen was in 2020 het laagste in maar liefst 2020. En ook in 2021 is het juist veel rustiger op het gebied van faillissementsaanvragen. Toch staat die economie er ook niet zo goed voor. Hoe werkt deze optelsom precies?

Bedrijfsleven in beweging

Het aantal faillissementen lag in 2020 maar liefst 16% lager dan in 2019. Er wordt gewezen op de factor van de overheidssteun en de verlichtende maatregelen die opgesteld zijn door de Nederlandse overheid. Ook is de mate van coulance aanzienlijk toegenomen; Nederlandse bedrijven kwamen allemaal in dezelfde boot te zitten, waardoor veel meer begrip was voor het uitblijven van betalingen of het aanvragen van afbetalingsplannen om zo het hoofd boven water te houden.



Tegelijkertijd hebben we duidelijk gezien dat het Nederlandse bedrijfsleven in beweging is. Ondernemers zitten niet stil. We zijn niet het volk dat bij de pakken neer gaat zitten. ‘Ondernemers in Nederland zijn samenwerkingen aangegaan, hebben de structuur van bedrijven aangepast en zijn op zoek gegaan naar innovatieve en creatieve oplossingen,’ aldus de ondernemingsrecht advocaat Schouten.



Een verstandige keuze, want met de huidige aangepaste maatregelen en overheidssteun is het makkelijker om een sterke basis op te zetten voor de toekomst. Een toekomst die ongetwijfeld met nieuwe uitdagingen komt, waarbij opnieuw gezocht moet worden naar sterke oplossingen om verder te kunnen blijven ondernemen.



Horeca; de uitzondering op de regel

Het tweede kwartaal van 2020 was de nekslag voor veel bedrijven in de Nederlandse horeca. Steunpakketten kwamen te laat, de horecaondernemers waren in de steek gelaten. Zo klonk het op straat in ieder geval. Het complete beeld is anders; opnieuw was het de handel waarin de meeste bedrijven ondersteboven gingen. Heel vreemd is dat overigens ook weer niet; de handel is de sector waarin we absoluut gezien de meeste bedrijven vinden en waarin direct ook relatief veel jonge bedrijven zitten. Deze zijn altijd al gevoelig voor tegenslagen; de coronacrisis is voor veel van deze ondernemers al direct de druppel gebleken.



Kijken we naar landelijke verschillen, dan zien we dat Zuid-Holland en Utrecht het vooral goed deden. In Zuid-Holland daalde het aantal faillissementen met 16% in 2020, in Utrecht daalde dit zelfs met 33%. Zeeland bleek de grote uitzondering op de regel. Hier nam het aantal faillissementen zo hard toe dat het absoluut en relatief de grootste verliezer was; 19 bedrijven gingen onderuit, wat neerkomt op een stijging van bijna 40%.



De langste adem

Er zijn veel voorspellingen gedaan voor de toekomst van het bedrijfsleven in Nederland. Duidelijkheden zijn er echter niet. Zolang het niet duidelijk is wat er gebeurt met steunpakketten, coronamaatregelen en de gevolgen voor de koopkracht, lijkt het voorlopig een verhaal van de langste adem te worden.