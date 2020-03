Pas begonnen fotograaf legt protestverhaal boeren vast op beeld

Ramon van Flymen derde bij Zilveren Camera uitreiking

Hij is een jaar geleden pas echt begonnen met fotografie, des te opvallender is het dat Ramon van Flymen zijn eerste prijs al in ontvangst heeft genomen. De 23-jarige Edammer is met zijn serie foto’s over het tweede stikstofprotest van de boeren op het Malieveld in Den Haag derde geworden in de categorie Nieuws Nationaal - Serie bij de jaarlijkse Zilveren Camera uitreikingen. ,,Ik stond in contact met een boer uit Warder en hij nodigde me uit om mee te gaan richting Den Haag, op 16 oktober 2019”, vertelt het fotografietalent. ,,Het was voor mij een unieke kans om een verhaal vast te leggen. Het hele land had het in die periode over de stikstofkwestie en de bijbehorende protestacties van de boeren. Ik had er ook voor kunnen kiezen om alleen naar het Malieveld te gaan - waar de protesten daadwerkelijk plaatsvonden – maar nu kon ik met de reis ernaartoe het complete verhaal vertellen.”

Gewapend met zijn camera en laptop fietste Ramon in alle vroegte door weer en wind om bijtijds op de ontmoetingsplaats in de Beemster aan te komen. ,,Op de afgesproken locatie stonden trekkers zover het oog reikt”, begint de Edammer zijn verhaal. ,,Ik heb direct wat foto’s gemaakt voor de motoren gestart werden om 7.00 uur. Dit zou mijn eerste landelijke, nieuwswaardige fotoreportage worden.”

Het was Ramons intentie om de hele dag vast te leggen. ,,Ik wilde aan de hand van mijn foto’s een verhaal kunnen vertellen en daarbij wilde ik natuurlijk over goede sfeerbeelden beschikken.” Als passagier in de krappe cabine van een tractor mocht de jonge fotograaf mee richting Den Haag. ,,Ik heb de hele rit opgevouwen gezeten”, lacht hij. ,,Maar ik zat wel middenin de sfeer. Ik beleefde precies dat wat de gefrustreerde boeren ook doormaakten.”

Op de route richting de Hofstad reed het gezelschap langs Schiphol. ,,De boeren reden in een langzaam tempo over de snelwegen richting Den Haag. Bij iedere inrit sloten meer tractoren zich bij de optocht aan. Eenmaal langs Schiphol rijdend stopte het verkeer helemaal. We stonden een tijdje stil. Ik stapte uit de tractor om wat meer overzicht te krijgen. Een paar meter verder ging ik op een verhoging langs de weg staan. Ik draaide me om en zag een gigantisch KLM-vliegtuig over het viaduct boven de stilstaande tractoren rijden. Dat was vanwege het stikstofthema natuurlijk een perfect moment om vast te leggen voor deze fotoserie.”

Eenmaal aangekomen op de eindbestemming moest Ramon zich even oriënteren. ,,We kwamen aan op het Malieveld, de boeren parkeerden de honderden tractoren in kaarsrechte lijnen en vervolgens trokken ze naar een veld verderop waar een podium opgebouwd was. Eigenlijk hadden de boeren een bepaalde orde in de chaos gecreëerd. Van buitenaf leek alles een complete wanorde, maar aan alles was gedacht. De boeren wisten precies wat ze moesten doen. Dat gold voor mij even niet toen we de tractor geparkeerd hadden. Moest ik nog wat foto’s schieten van het veld met tractoren? Zou ik net als alle op pad gestuurde fotografen foto’s van de boeren tijdens Geert Wilders’ toespraak maken? Ik wist het even niet.” Ramon besloot een half uurtje over het terrein rond te gaan lopen om weer tot bezinning te komen.

,,Overal liepen boeren met op de kop gehangen Nederlandse vlaggen, mensen waren aan het barbecueën, eigenlijk deed de ambiance me aan een festival denken. Ik schoot wat foto’s om de sfeer vast te leggen en zocht verder naar bijzondere invalshoeken.”

Naar boven kijkend kreeg Ramon een ingeving. ,,Ik zag twee mensen bovenop een bankgebouw staan. Ze hadden uitzicht over het hele Malieveld. Ik besloot uit mijn comfortzone te treden en bij de bank naar binnen te lopen. Bij de balie vroeg ik of het mogelijk was om vanaf het balkon wat foto’s te maken. Wonder boven wonder werd mijn verzoek na enig overleg goed bevonden. Ik schoot een foto waarop het podium, alle boeren en de persauto’s te zien waren.”

Met toevoeging van deze foto was Ramons serie compleet. ,,Ik ben vervolgens nog in het bankgebouw aan een tafeltje gaan zitten, heb een kop koffie besteld en ben aan het bewerken geslagen. De serie heb ik vervolgens geüpload in een database waar internationale media hun foto’s kopen.”

’s Nachts thuisgekomen bladerde Ramon nog eens door zijn werk van die dag heen. ,,Ik vond de foto’s eigenlijk wel heel goed en besloot ze in te dienen bij Stichting De Zilveren Camera. Ik had nooit verwacht dat mijn eerste landelijke fotoreportage in de prijzen zou vallen”, zegt hij bescheiden. Ramon heeft op zaterdag 1 februari zijn derde prijs voor de categorie Nieuws Nationaal – Serie in ontvangst genomen. Vader en beroemd fotograaf, Barton van Flymen, is zo trots als een pauw op zijn opvolger. ,,Ik merk dat mijn vader het heel leuk vindt dat ik in zijn voetsporen treed. Ik ben natuurlijk nog maar net begonnen, maar wie weet bewandel ik ooit dezelfde weg als hem. In de toekomst wil ik me misschien meer gaan richten op portretfotografie, maar voor hetzelfde geld heb ik over vijf dagen weer een andere mening. Wie zal het zeggen.”