Ringen om Volendam:

Sanna Veerman staat te popelen na roerig jaar

Voor turnster Sanna Veerman was 2020 een roerig jaar. Daarom staat zij inmiddels te popelen om zich weer te meten in wedstrijdverband. ,,Ik heb er erg veel zin in, maar het is nog afwachten wanneer wat doorgaat.”





Behalve dat corona roet in het eten gooide van een reeks wedstrijden, stond ook de vaderlandse turnwereld op z’n kop toen bleek dat een aantal toptrainers (waaronder Veermans trainer, red.) tijdelijk uit hun functie werden gezet vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. ,,Dat onderzoek loopt nog steeds, waardoor mijn trainingsdagen niet alleen drie dagen bij TurnZ in Amsterdam zijn, maar de drie dagen centrale training van Oranje binnenkort worden verplaatst van Nijmegen naar Heerenveen.”

,,Inmiddels ben ik wel wat gewend, ook als het gaat om trainen in een andere omgeving. Maar de crisis en het onderzoek zijn nog gaande, de trainers liggen nog onder de loep, en dat maakt het ingewikkeld. Afsluiten daarvoor werkt voor mij niet. Het is soms lastig om de grens te bewaken, om de factoren die me afleiden aan me voorbij te gaan. Ik zit nu in een goede flow, maar als het iets minder gaat, komen die randzaken harder aan.”

,,Het beste is om met de meiden onderling er over te praten, wij begrijpen elkaar het beste. Ik praat er ook over met mensen buiten de turnwereld. Het gaat nu goed, ik heb een nieuw programma om te turnen en ik hoop dat ik dat straks in de wedstrijden kan laten zien. Ik heb geen idee hoe ik er voor sta, qua competitie, we hebben allemaal een jaar geen wedstrijden geturnd. Maar ik heb er vooral zin in om een wedstrijd te doen.”

,,In de komende twee weken wordt duidelijk wie van het Nederlands team naar welke wedstrijd gaat. Er zijn World Cups in onder meer Doha en Duitsland, maar in april ook het EK in Zwitserland. Dat zijn allemaal kwalificatiemomenten voor de Spelen. Dan is het nog afwachten of corona roet in het eten gooit.”

,,Als HBO-studente Creative Business kan ik alle lessen online volgen. Richting de Olympische Spelen gaat het wel drukker worden en moet ik kijken hoe ik dat ga doen. Wat mij betreft kan het niet druk genoeg worden...”