‘De kick zit hem in het steeds weer verleggen van mijn eigen grenzen’

Skateboarder Bart Buikman wil Nederland vertegenwoordigen op Olympische Spelen

Skateboarden staat in 2020 voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen en Edammer Bart Buikman (19) maakt kans om Nederland dan te gaan vertegenwoordigen, samen met slechts een paar landgenoten. Voor zijn sport reist hij de hele wereld rond. Het skateboarden bracht hem onder andere al in Rusland, China en de Verenigde Staten. Bart reist naar deze landen voor wedstrijden om punten te halen, waarmee hij zich kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Het maken van deze reizen kost veel geld, daarom wordt Bart gesteund door ‘Ringen om Volendam’.

Door Laurens Tol

De stichting 'Ringen om Volendam' helpt topsporters uit Edam-Volendam om hun Olympische droom te verwezenlijken. Zoals gezegd is het skateboarden volgend jaar voor het eerst onderdeel van de Spelen.

Bart is de jongste en op dit moment ‘beste' Nederlander van zijn sport in de ranking. Hij ligt daarmee op koers om Tokio te halen. ,,Bij alle kwalificatiewedstrijden probeer ik zo hoog mogelijk te eindigen en zoveel punten te halen als ik kan. Volgende maand ga ik weer naar Rio de Janeiro voor een wedstrijd. Het is natuurlijk supergaaf om daar als jongste Nederlander naartoe te gaan. Ik vind het fijn dat Ringen om Volendam mij hierin steunt, om dit mogelijk te maken”, vertelt Bart.

Het najagen van een Olympische deelname is namelijk ook een prijzige aangelegenheid. ,,Wanneer je het zelf zou moeten bekostigen, is het bijna niet te doen. Je hebt niet alleen te maken met reiskosten voor wedstrijden. Ook de trainingen zijn prijzig. Er is dan ook meer nodig om de Spelen te halen dan alleen goed skateboarden. Je hebt de steun van anderen nodig om volledig bezig te kunnen zijn met je sport. Naast Ringen om Volendam heb ik ook andere sponsoren. Deze zorgen bijvoorbeeld voor mijn kleding en skateboards.”

Bart doet ongeveer twee weken met een board. ,,Ik gebruik hem dan ook veel! Meestal skate ik vijf uur per dag. Dit doe ik in verschillende parken in diverse steden. Vaak skate ik in Den Bosch of Den Haag, maar kom ook in andere steden. In Breda is er bijvoorbeeld een heel mooi park. Kortom, ik ben er zo’n beetje de hele week mee bezig. Mijn ultieme doel is om prof te worden. Om dit te bereiken, heb ik sponsors nodig die mij betalen. Ik denk dat dit haalbaar is. Het is een kwestie van doorzetten, maar ook van de juiste mensen kennen.”

Om aan de top te komen, is meer nodig dan alleen hoge scores bij wedstrijden. ,,Het maken van ‘streetvideo’s' is weer een ander onderdeel van de sport. Daarin laat je je moeilijkste en vetste trucs zien, terwijl je in een wedstrijd wat meer op safe speelt. Daar heb je namelijk maar één minuut om te laten zien wat je kunt en heb je te maken met wedstrijddruk. Dit moet je niet onderschatten. Bij het maken van video’s heb je soms de hele dag de tijd voor een truc en mag er best wat misgaan. De video’s zijn belangrijk voor mijn blijvende bekendheid. Een goede wedstrijd vergeten mensen namelijk weer snel, terwijl video’s voor altijd op YouTube staan. Voor sponsoren is dat interessant.”

Naast zijn skateboard-activiteiten rondde Bart kortgeleden zijn studie af. ,,Ik heb de MBO-opleiding ‘Marketing & Communicatie’ afgemaakt aan het Johan Cruijff College. Tijdens deze opleiding liep ik stage bij het Volendamse bedrijf Podobrace van Bill Duin. Binnenkort ga ik daar werken, als bijbaan. Ik mag filmpjes en foto’s editen en bewerken, maar heb dit nog nooit gedaan. Ik waardeer het dat Bill mij de kans geeft om dit te leren. Ik ben al aan het oefenen met de programma’s. Net als met skaten, moet ik hierbij geduld en doorzettingsvermogen hebben. Dat zijn volgens mij wel goede eigenschappen met alles in het leven.”

De kick van het skateboarden, zit hem volgens Bart in het steeds weer zichzelf overtreffen. ,,Wanneer iets moeilijk is en ik denk: dit kan ik niet, dan krijg ik juist motivatie om het wél te doen. Als het dan eindelijk lukt, is dat zo vet! Elke keer als ik hard werk om een nieuwe truc te leren, daardoor een paar keer op mijn smoel ga en het lukt daarna, dan geeft dat zo’n goed gevoel. Een nog grotere motivatie krijg ik als anderen zeggen dat ik iets niet kan. De kick zit hem dus in het steeds weer verleggen van mijn eigen grenzen. Dat is misschien wel de belangrijkste reden waarom ik skate.”

Een grens die Bart in binnenkort hoopt te verleggen, is het bereiken van de Olympische Spelen. ,,Ik moet Tokio eerst maar eens zien te halen. Het is mogelijk, alleen weet ik niet hoe groot de kans is dat het lukt. Wanneer ik de Spelen wel haal, durf ik niet te zeggen of ik een medaille kan winnen. De gasten die daaraan meedoen zijn al jaren professioneel bezig en echt heel goed. Goud halen is dan ook niet realistisch voor mij, maar deelnemen aan het toernooi zou toch al gaaf zijn! Ik ben nog hartstikke jong en mezelf continue aan het verbeteren. Dus wie weet wat ik in de toekomst nog bereiken kan.”