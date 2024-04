Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 15

Uit de Nieuw-Volendam van 25 jaar geleden: Woensdag, 1999, week 15

Deze jongens en meiden van de Zuidwester zijn weer vele deuren langs gegaan om de Vastenactiezakjes op te halen. Ze hadden er in ieder geval veel plezier in.

Vastenactiezakjes huis aan huis opgehaald

Vroeger was het gebruikelijk dat men de vastenactie-zakjes in de daarvoor bestemde bussen achterin de kerken kon deponeren. Dat kan nu nog steeds, maar daarnaast wordt de laatste jaren ook een huis-aan-huis actie ondernomen om de vastenactie-zakjes op te halen. De organisatie van deze toch wel behoorlijke operatie ligt in handen van de M.O.V.-groep in samenwerking met het Jongerenpastoraat. Afgelopen vrijdagavond van 5 tot 8 uur kwamen zo’n 120 collectanten weer langs de deuren. Voor het eerst werd dit jaar ook het Middengebied bij de collecte opgenomen. Volendam wordt steeds groter en daardoor zijn er ook meer collectanten nodig. Maar met de hulp van de jongens, meiden en begeleiders van het jongerenpastoraat en de leerlingen groep 8 van de Blokwhere en de Zuidwester is het weer gelukt.

Paul Sombroek baby van de maand

De baby van de maand maart was dit keer Paul Sombroek, die geboren is op 5 maart. De gelukkige ouders zijn Marco en Nancy Sombroek, die wonen aan de Damcoogh 93. Uit de gedrukte geboortekaartjes van Drukkerij Nivo werd de baby van de maand weer getrokken door de geblinddoekte medewerker van de NIVO. TV, Rikus Kras. Afgelopen vrijdag konden de ouders en hun baby, al wandelend met het stralende weer, de fraaie Disney-lamp, beschikbaar gesteld door lampenspeciaal-zaak "Stop Licht!" uit de Burg. van Baarstraat ophalen. De geste werd bijzonder op prijs gesteld. Voor de moeder was er tevens nog een bosje bloemen in de gele Paaskleuren. Paul Sombroek, de baby van de maand, woog bij zijn geboorte 3830 gram. Hij liet de huldiging rustig over zich heen gaan en bleef lekker slapen.

Eerste Communie-vieringen

Momenteel staan de parochies volop in het teken van de Eerste Communievieringen. In de Mariakerk was zondag de eerste H. Mis voor de jongens en meisjes van de Kennedy- en Vincentiusschool waarin zij het Lichaam van Christus mochten ontvangen. Het werd een bijzonder stemmige viering waarin pastoor van der Hulst voorging. De meisjes droegen weer prachtige bruidsjurkjes en de jongens sportieve kleding. De komende weken komen de overige scholen aan de beurt. Het zorgt voor veel levendigheid in de nieuwbouwwijken.

Op vrijdag 30 april (Koninginnedag) in het voorprogramma van Jen Rog

“MIND OUT”

Hállo, rockliefhebbers uit Volendam en omstreken. Wij zijn een nieuwe band

genaamd "MIND OUT". Wij doen mee aan het bandjesproject van de Pius X, maar daar hebben we elkaar niet ontmoet. Dat vertel ik straks. Onze 2 gitaristen en tevens de zangers zijn: Gerard Vlak en Laurens Tol. Gerard is te vondeling gelegd in Roemenië en is via kindertransporten in Volendam terecht gekomen. Laurens denkt dat hij de reïncarnatie is van John Lennon, maar velen betwijfelen dat. Onze bassist is Martin Tol. Martin is voor lange tijd psychiatrisch patiënt geweest en hij werd zwaar bewaakt. Na 7 jaar shocktherapie werd hij vrijgelaten. Ondanks die therapie is hij nog steeds gestoord.

De drummer is Jack Schilder (Bakker). Hij is meestal rustig behalve achter het drumstel, waar hij ook wel eens zijn stokjes vergeet vast te houden. Hij is een fan van dobbelen met drank en is daarom niet altijd even fris op zondag.

Een speciale vermelding verdienen deze vier meiden, die van 5 tot 8 in de weer waren voor hun leeftijdgenoten in India, die het heel wat minder goed hebben als hier. V.l.n.r. Yvonne Veerman, Ageeth Keijzer, Jenny Helmig en Annemarie Kwakman. Deze groep kwam het laatst binnen na de collecte. Ze kregen danook een extra glaasje fris aangeboden van Anneke Smit-Mol.

Henk Schilder (Kos) voor het nieuwe pand dat Nemass/de Boer betrokken heeft op de hoek Jozefstraat/Conijnstraat met in zijn hand de mappen, waarin alle verzekeringspapieren overzichtelijk opgeborgen kunnen worden.