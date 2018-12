Uitnodiging aan alle Volendammers

Vanaf mei dit jaar is aan het Havendijkje Museum Mondial van start gegaan. Centraal staat het een

tentoonstelling van de Oekraïnse kunstenaar Mykola Syadristy. Hij maakt microminiaturen:

kunstobjecten die zó klein zijn dat je ze met het blote oog nauwelijks kunt zien. Maar van een

ongelooflijke detaillering, die zich openbaart door te kijken door de speciale microscopische lenzen.

Mede dankzij publicaties in deze krant hebben we al vele Volendammers in het museum mogen

verwelkomen.

Kort geleden (15.11.2018) heeft de landelijke pers het museum ontdekt; er is een groot artikel in het AD en in

vele regionale dagbladen geplaatst. Zie https://www.ad.nl/cultuur/de-kleinste-rembrandt-1-8-mm-hangt-in-de-haven-van-volendam~a3474a11/ .

Ook heeft Museum Mondial de hoogste 5-sterren waardering op TripAdvisor. Als enige museum in heel Nederland,

zelfs de wereldberoemde musea in Amsterdam halen dat niet. Zie https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g188599-d14399347-Reviews-Mondial_Museum-Volendam_North_Holland_Province.html

Ons doel is altijd geweest iets aan Volendam toe te voegen, waar ook anderen van profiteren. Dat dit

zo werkt wordt nu bewezen. Uit heel Nederland komen mensen naar Volendam om de

microminiaturen te bekijken. Dat blijkt ook uit ons gastenboek: uit bijv. Zeeland, Breda, Enschede.

Mensen, die anders niet naar Volendam waren gekomen. Vooral in de stillere winterperiode is dit

belangrijk. Deze bezoekers komen naar ons museum , maar blijven langer in Volendam en gaan ook

andere dingen doen. Volendam is immers een prachtige bestemming voor een compleet dagje uit

met de Marken Express, de vele leuke winkels, gezellige horeca, attracties als de Volendam,

Experience en dit alles rond de sfeervolle historische haven.

Wij hebben mooie toekomstplannen voor ons museum in Volendam:

1. Uitreiding met een extra tentoonstelling van een andere micro kunstenaar (vanaf 15 december 2018)

2. Vanaf maart 2019, waarde van 1.000.000,- $ kleinste coca-cola fles ter wereld 1.6mm van goud toegevoegd

3. Dit nieuws wordt in maart gepresenteerd met een opening waarbij de grootste man ter wereld (2,51 meter!)

naaste de micominiatuur van de kleinste man ter wereld zal staan

4. Aangepast invalidentoilet

5. Rolstoel vriendelijke Aangepast museum bozoek

6. Landelijke niet roken aktie met speciaal accent op de jeugd

Er is dus een positieve ontwikkeling gaande. Helaas hebben wij slecht nieuws uit Kiev gehad dat men

over de situatie in Volendam niet tevreden is, net nu het zo goed gaat. De kunstenaar die de

microminiaturen heeft gemaakt heeft van twee andere locaties buiten Volendam een lucratief

aanbod gekregen om de tentoonstelling daar naar toe te verhuizen.

Daarvoor hebben we ondersteuning nodig. Een vereniging Vrienden van Mondial zou ons helpen

om de kunstenaar te overtuigen niet uit Volendam weg te gaan.

- Help ons in Volendam te blijven door Vriend te worden. Krijgt u als Vriend een heel jaar gratis toegang

voor uw gezin tot het museum. En wordt u als eerste uitgenodigd voor speciale gebeurtenissen als

de opening van een nieuwe tentoonstelling.

- Verder hebben wij de steun van de gemeente en van het Volendamse bedrijfsleven nodig. We kunnen in overleg

voor sponsoring een goede tegenprestatie bieden.

- Tenslotte zou het enorm fijn zijn als Volendamse BN'ers als Jan en Monique Smit en Nick en Simon onze ambassadeur willen zijn.

We delen het trots zijn op het mooie Volendam!