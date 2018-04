Vermakelijke klucht van toneelvereniging Aurora

Afgelopen vrijdag en zaterdag bracht toneelvereniging Aurora in ‘De Oude School’ te Warder de voorjaarsuitvoering “Let op je koffer!” op de planken. Beide avonden was de zaal bomvol. Door regisseur Wim A. Reek werden de toneelliefhebbers welkom geheten en er werd prima gespeeld door de acteurs van Aurora.

In drie bedrijven werd de klucht, die geschreven is door Maurice van Dinther, gespeeld en in de pauze was er de traditionele lotenverkoop. Na afloop van de zeer vermakelijke komedie was er de verloting met mooie prijzen.

Aan het toneelstuk werkten de volgende spelers van Aurora mee: Bart Mol, Klazien Gediking, Ursula Wouda, Sureyya Yurtay, Martin Schoen, Anja Frikkee, Jan de Jong, Pino Maglio en Joke de Ruiter.