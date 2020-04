Vijf voordelen van een maandje geen alcohol

Gematigd drinken. Ja hoor, maar hoe vaak doe je dat echt? Op een feestje of bij vrienden thuis drink je al snel meer dan een biertje. Iedereen weet dat veel drinken ongezond is. Stel je stopt een maandje, wat zijn dan de voordelen voor je lichaam?

Goed voor je immuunsysteem

Wie regelmatig drinkt heeft minder witte bloedcellen in het bloed. En die zijn nou juist heel erg belangrijk wanneer er virussen je lichaam binnendringen. Drink je een gehele maand niet dan herstellen de witte bloedcellen zich razendsnel en worden ze weer van het niveau voordat je drank nuttigde. Dat is goed nieuws voor eventuele ziektes die op de loer liggen.



Weg met dat bierbuikje

Ben jij niet zo'n type voor de sportschool? Pas dan je levensstijl aan en laat de drankjes voortaan lekker staan. Die extra calorieën die je nuttigt door te drinken komen namelijk allemaal terecht in je buikvet. Niet voor niets bestaat het woord 'bierbuikje'. Bovendien levert teveel buikvet een groter risico tot hart- en vaatziekten, galstenen en diabetes type 2.



Een mooie huid

Heb je last van een puistjes, een droge huid of andere irritaties? Probeer eens een maand geen alcohol. Door alcohol droogt je huid ontzettend uit. Daarnaast produceert je lichaam minder hormonen en die helpen met het absorberen van water als je vaak alcohol drinkt.



Heerlijke slapen

Drink je een aantal biertjes dan moet jouw lichaam keihard aan het werk om die weer af te breken. Hierdoor rust je ’s nachts niet goed uit. ’s Ochtends wordt je brak wakker en dat komt omdat je lichaam zo in de weer is geweest om alles af te breken. Hou je het bij fris dan slaap je een stuk beter en ben je ’s ochtends fitter en uitgerust.



Lever herstellen

Door alcohol tast je je lever aan. Drink je elke dag dan draait je lever overuren en verschrompelt hij flink. Daar is heel simpel iets aan te doen. Gewoon niet meer drinken. Stop je een maand met drank dan groeit je lever tot wel 70 % terug.



Advies gezondheidsraad

Het is dus niet helemaal voor niks dat de Gezondheidsraad adviseert om het liefst helemaal geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan een glas per dag. Het levert je bovenstaande vijf voordelen op.