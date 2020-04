Werkbezoek commissaris van de Koning aan VrZW

Donderdag 23 april bracht commissaris van de Koning van Provincie Noord-Holland Arthur van Dijk een werkbezoek aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en GGD Zaanstreek-Waterland. De heer Van Dijk sprak met medewerkers van de Veiligheidsregio en GGD over hun werkzaamheden tijdens deze coronacrisis. Later in de middag sloot de commissaris aan bij het overleg van de acht burgemeesters in het Regionaal Beleidsteam.

Ontsmettingsstraat en corona test drive-in

De commissaris werd in Zaandam welkom geheten door de directeur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Hilda Raasing en de voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming. Zij namen de commissaris mee naar de ontsmettingsstraat voor ambulances. In deze ontsmettingsstraat worden de ambulances, materialen en ambulancemedewerkers ontsmet die corona (verdachte) patiënten hebben vervoerd.

Daarna ontving de directeur Publieke Gezondheid GGD Zaanstreek-Waterland, Ferdinand Strijthagen, de commissaris bij de GGD-testlocatie aan de Gorslaan in Purmerend. De heer Strijthagen toonde de coronatest drive-in. Hier test de GGD zorgmedewerkers met gezondheidsklachten op corona.

Beide initiatieven zijn mooie voorbeelden van de samenwerking tussen de partners in de veiligheidsregio.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk over het bezoek aan de veiligheidsregio: ‘Ik heb veel waardering voor de zorgmedewerkers en hun hulp aan coronapatiënten. Het is goed om te zien dat de veiligheidsregio ervoor zorgt dat de zorgmedewerkers hun werk in een hygiënische omgeving kunnen doen, de ambulances ontsmet en de zorgmedewerkers een toegankelijke mogelijkheid biedt om zich te laten testen op het coronavirus.’

GRIP4

Sinds 12 maart werken de hulpdiensten, GHOR, defensie en gemeenten in Zaanstreek-Waterland intensief samen in een GRIP4 opschaling. Dit betekent, dat de aanpak gecoördineerd wordt vanuit het Regionaal Operationeel Team (ROT) en dat er wekelijks bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen de burgemeesters in de regio in een Regionaal Beleidsteam (RBT).