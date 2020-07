Wijksteunpunt de Meerwijk gaat ‘on tour’! Heeft u een brief ontvangen die u niet begrijpt? Wilt u graag een keer met iemand praten? Wilt u vrijwilligerswerk doen? In het Wijksteunpunt werken verschillende organisaties samen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen, wonen en vrijwilligerswerk. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Kijk dan volgende dagen uit naar ons witte busje met het WSP logo.