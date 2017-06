Nieuwe Toyota-bus voor 60+Bus

Sinds 1 juni beschikt de 60+Bus over ‘n nieuwe Toyota Pro Ace-bus. Hiermee kunnen de ritten met de senioren gemaakt worden. Er moest een verzekeringspremie betaald worden voor de oude bus.

Ben Kok: “Die extra premie konden wij niet betalen en wij willen niet onze prijs verhogen, dus de conclusie was, een eigen bus. Die eigen bus is gelukt. Die is op 1 juni gaan rijden. Van het VSB Fonds hebben wij geld gekregen voor ‘n eigen bus, op voorwaarde dat wij voldoende geld opsparen om over 6 jaar zelf een bus te kunnen kopen”.

Als iemand graag een halve dag in de week, op een vriendelijke manier, in een nieuwe bus, senioren in Volendam en Edam wil rondrijden, dan is hij of zij van harte welkom. Telefoon 06-13251364.