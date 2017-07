Schoolfeest van De Piramide met thema ‘Iedereen is anders’

Openbare basisschool De Piramide aan de Langemeerstraat te Edam vierde woensdagmiddag haar jaarlijkse schoolfeest. Het thema was dit keer ‘Iedereen is anders’. Dit schoolproject werd woensdag afgesloten met een groot feest waar de hele school aan meedeed.

Het thema komt voort uit de ‘Vreedzame School’, een methode die vanaf groep 1 tot en met groep 8 wordt ingezet. Het was de bedoeling dat tijdens het schoolfeest, dat woensdag van 15.00-17.00 uur duurde, op het plein een spellencircuit uitgezet zou worden. Helaas plensde het van de regen, zodat de activiteiten in de school moesten plaatsvinden.

Op het plein was een stand waar men heerlijke taarten en andere lekkernijen kon proeven die door de moeders waren gebakken.