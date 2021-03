Wethouder Albert Koning dient ontslag in

Wethouder Albert Koning (Ruimtelijke ordening) heeft zijn ontslag ingediend. Een verschil van inzicht op het dossier Lange Weeren is daarvoor de aanleiding.

Vijf mooie jaren

Koning: ‘Het verschil van inzicht is voor mij een principe kwestie. Daarom zie ik mij genoodzaakt om direct te stoppen als wethouder.’ De wethouder van Lijst Kras wil benadrukken dat de afgelopen vijf jaren mooie jaren zijn geweest. ‘Er is sprake geweest van een mooie periode waarin we, komend vanuit een fusie met Zeevang, met elkaar als college, gemeenteraad en ambtenaren heel veel bereikt hebben. En daar mogen we trots op zijn.’ aldus de wethouder.

Gevolgen

Wat dit voor gevolgen heeft voor het resterende college van B&W bestaande uit Zeevangs Belang, CDA en VVD is nog niet duidelijk.