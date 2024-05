De ontvijanding van twee Joodse weeskinderen uit Edam

Het Besluit Vijandig Vermogen (E-133), van de regering in Londen in 1944, bepaalt dat na de bevrijding, bij wijze van herstelbetaling, al het Duits vermogen in Nederland zal worden onteigend. Dit leidt tot een uiterst pijnlijke consequentie: alle Joodse vluchtelingen die in de jaren dertig uit Duitsland naar Nederland zijn gekomen, worden na de oorlog tot ‘vijandelijke onderdanen’ verklaard. Dit geldt ook voor twee Joodse oorlogsweeskinderen uit Edam: Heinz Michael Levy (geb. 1936) en Peter Kaufmann (geb. 1939) hebben een Duitse achtergrond. Michael (zijn voornaam na de oorlog) heeft het concentratiekamp Bergen-Belsen overleefd, Peter is door zijn ouders ondergebracht bij een pleeggezin in Amsterdam en overleeft ondergedoken de Holocaust. Om recht te hebben op het nagelaten familievermogen dienen de twee weeskinderen te worden ontvijand. Uitvoerend orgaan van het Besluit Vijandig Vermogen is het Nederlands Beheersinstituut (NBI).