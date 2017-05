Zeer geslaagd Korenfestival Edam



Afgelopen zaterdag vond de derde editie van het Korenfestival Edam plaats. Liefst 20 koren uit alle delen van het land, verzorgden in de St. Nicolaaskerk aan de Voorhaven optredens. Het was een zeer gemêleerd gezelschap wat koren betreft.

Het repertoire wat door de koren werd gebracht was van klassiek, gospel, pop tot close harmonie. Vele bekende nummers werden gebracht waarbij de koren instrumentaal werden begeleid. De kerk was doorlopend gevuld met publiek. In drie blokken traden de koren op.

De koren Stembent (Edam), Vrouwenkoor DZKO (Oosthuizen), Het Nieuwe Koor en het Volendams Vocaal Ensemble waren de vertegenwoordigers uit onze gemeente. Men kon genieten van mooie koorzang.