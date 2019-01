Afscheid van Dick Zwarthoed van Zwarthoed Schilders

Vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur vond in Restaurant Le Pompadour aan de Haven een drukbezochte afscheidsreceptie plaats. Dick Zwarthoed, de grondlegger van Zwarthoed Schilders, is met pensioen gegaan, vandaar dat dit samenzijn werd aangeboden.

Dick Zwarthoed heeft 50 jaar in het schildersvak gezeten. Hij begon bij Gerrit Zwarthoed (de Beer), waar hij 14 jaar werkzaam was. Daarna 3 jaar bij Wapenburg en 3 jaar bij Schildersbedrijf De Toekomst. 30 Jaar geleden begon hij zijn eigen schildersbedrijf in zijn eentje. Zwarthoed Schilder is uitgegroeid tot een bedrijf met 25 man personeel. 18 Jaar geleden kwam Jeroen Smit in de directie erbij en die heeft 3 jaar geleden het bedrijf overgenomen en zet het nu voort.