Partner content

Gemeenschapszin nog altijd belangrijk in kleine gemeenten

In het nieuws hoor je steeds vaker dat Nederland versplintert en polariseert. Maar in kleine gemeenschappen zijn persoonlijke banden en relaties nog altijd ontzettend belangrijk. Uiteraard zijn er ook uitzonderingen, zoals buren die het niet met elkaar kunnen vinden of ruzies tussen familieleden. Maar zulke situaties zijn vaker een uitzondering dan de regel. De trend van polarisatie lijkt dan ook vooral in de grotere steden op te treden. Dorpen en kleinere gemeenten hebben nog altijd de reputatie veel gezelliger te zijn. Waarom voelen dorpsbewoners zich zo betrokken bij hun eigen gemeente?

De mensen kennen elkaar

Inwoners groeten elkaar op straat, weten wanneer iemand op vakantie is en zien elkaar niet alleen op het werk, maar ook daarbuiten. Het zijn voorbeelden van gebruiken die kenmerkend zijn voor de gezelligheid van een dorp. Op zich is dat logisch, want de sociale kringen zijn kleiner en een groter gedeelte kent elkaar persoonlijk. Maar toch is het contrast opvallend als de vergelijking met een grote stad wordt getrokken. Daar is het nog mogelijk om min of meer anoniem door je eigen wijk te lopen. Op zich kan dat een bevrijdend gevoel geven, maar het leidt ook tot minder betrokkenheid bij de eigen gemeente.



Meer afhankelijkheid van elkaar

In kleinere gemeenten zijn publieke voorzieningen lang niet zo uitgebreid als in grote steden. Treinen en bussen rijden minder vaak, er is niet altijd een kinderopvang of een ziekenhuis en er zijn minder winkels en andere faciliteiten in de buurt. Hierdoor zijn de bewoners meer op zichzelf en dus elkaar aangewezen. Het is normaal om je buurman een lift te geven of een middag op de kinderen van de buurvrouw te passen. Bewoners groeien in eerste instantie ook uit noodzaak en praktische overwegingen naar elkaar toe. Maar de banden en relaties die daaruit voortvloeien zijn echt en authentiek. Zo zie je maar dat afhankelijkheid uiteindelijk ook leidt tot een stukje extra gezelligheid.



Banden en relaties duren langer

In een dorp komen de inwoners elkaar op den duur tegen. Er is geen plek om je te verstoppen en anoniem te blijven. Hierdoor zijn mensen geneigd om positiever en constructiever met elkaar om te gaan. Het is wel zo handig dat een ruzie wordt bijgelegd en niet generaties lang voortduurt. Terwijl je in een grote stad elkaar niet zo snel tegenkomt. Dat is in sommige gevallen handig, bijvoorbeeld wanneer je een ex liever niet tegen het lijf loopt. Tenzij je natuurlijk weer samen wenst te komen. In dat geval is het handig om advies te vragen, bijvoorbeeld via Exterug.nl. In de meeste gevallen is het positief dat inwoners conflicten oplossen en een goede band opbouwen. Het voorkomt asociaal gedrag want uiteindelijk kom je elkaar weer tegen. Juist daarom is het belangrijk om rekening te houden met de consequenties.



Gemeenschapszin verhoogt de veiligheid

De mensen die om je heen wonen goed kennen geeft een veilig gevoel. In grote steden weten sommigen amper wie er in het huis naast hen woont. Terwijl mensen in kleinere gemeenten graag bij elkaar over de vloer komen. Bijvoorbeeld voor een verjaardag, om elkaar te helpen met een klusje of gewoon voor de gezelligheid. Buren houden voor elkaar een oogje in het zeil en brengen elkaar op de hoogte van verdachte activiteiten. Hierdoor voelen bewoners zich vertrouwd in hun eigen woonwijk en is het er ook daadwerkelijk veiliger. Er is minder wantrouwen onderling en daardoor is het er vaak een stukje gezelliger. Kortom: wonen in een dorp heeft absoluut z’n charmes.