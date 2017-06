Bedevaart naar de Kapel van Maria van het Water

Afgelopen zaterdag vond een bedevaart plaats met pelgrims uit België naar de kapel van Maria van het Water in het Boelenspark. Om 12.00 uur arriveerden de bussen met zo’n 70 bedevaartgangers.

Op het grasveld bij de Mariakapel was een grote partytent geplaatst. Hier konden de pelgrims een kopje koffie en een broodje nuttigen. Er was een hartelijk ontvangst door Hille Kok en haar team. Bij een stand kon men boekjes, beeldjes, kruisjes en rozenkransen kopen van Maria van het Water. Hille Kok ging met vele pelgrims in gesprek.

Om 12.30 uur arriveerde een Belgische priester die in de tent een Tridentijnse mis opdroeg. Er was gelegenheid tot biechten waar veel pelgrims gebruik van maakten. Tevens werd een processie gelopen.