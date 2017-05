Doelman Hobie Verhulst “Speler van het Jaar” bij de FC



Donderdag, vlak voor de aftrap van FC Volendam-NAC Breda, werd de ‘Speler van het Jaar’ gehuldigd. Doelman Hobie Verhulst kreeg de meeste punten van de jury o.l.v. Bert van der Poppe en van de supporters, die elke thuiswedstrijd hun stem kunnen uitbrengen.

Door voorzitter Henk Kras werd de ‘Speler van het Jaar’ lovend toegesproken en gefeliciteerd. Op 7 augustus 2015 maakte Hobie Verhulst zijn debuut in FC Volendam. In het eerste seizoen stond hij 32 wedstrijden onder de lat en in het tweede seizoen 37 wedstrijden.

Een bos bloemen werd overhandigd. Een bronzen beeldje werd door Arno Verhulst aan zijn zoon Hobie gegeven. Juwelier Piet Schilder (Vik) schonk een fraai horloge aan de ‘Speler van het Jaar’.