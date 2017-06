Drijvend tropisch eiland afgemeerd voor de Bukdijk

Voor de Bukdijk bij Marken is vorige week een groot drijvend eiland afgemeerd. Het is een groot eiland, met palmbomen, een zandstrand en een grote rots erop. Werkelijk als een pláátje zo mooi.

Wat er met het tropisch eiland gaat gebeuren, is niet helemaal bekend. In opdracht van McDonalds is het tropisch eiland gemaakt en hierop worden opnames gemaakt voor een commercial.

Andere berichten zijn dat men met een prijsvraag een dag op dit tropische eiland kan winnen met een actie van McDonalds. Maandag lag het eiland nog voor de Bukdijk en vanaf de Havenkade waren de contouren ervan goed te zien.