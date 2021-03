FC Volendam loopt met elf tegen tien van Den Bosch weg

FC Volendam mag wederom twee keer in korte tijd in actie komen en begon die tweeluik met een uitwedstrijd bij FC Den Bosch. De met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd maakte nog onderdeel uit van een geweldige serie die de ploeg van trainer Wim Jonk in de eerste seizoenshelft neerzette. Wellicht dat de 1-5 zege in Brabant ook een aanzet is tot een reeks goede resultaten.

Door Eddy Veerman

Nadat Postuma in de eerste minuut prompt een prachtige kans kreeg de score voor de thuisclub te openen (maar net naast schoot), was het Volendam dat het spel mocht dicteren en enkele uitstekende aanvallen op de mat legde. De diepgang van de backs zorgde voor ontregeling in de Bossche defensie, waarbij de beste kans voor Samuele Mulattieri was, maar doelman Van der Steen doorzag zijn poging in de korte hoek. Na een duidelijke bal op de arm van Meerveld, probeerde Alex Plat daarna nog een penalty te versieren, maar strafschoppen krijgen toegekend is allesbehalve een vanzelfsprekendheid dit seizoen. De scheidsrechter hield de Volendamse middenvelder zelfs een gele kaart voor.

Juist toen een baltempo omlaag ging, ontstond er een keer ruimte voor een uitbraak en ondernam Ibrahim el Kadiri op links een actie dat veel vaker zijn wapen zou kunnen zijn, maar wat dit seizoen nog nauwelijks lukte. Hij dribbelde van buiten naar binnen en plaatste de bal met gevoel in de verre hoek: 0-1. Bijna kwam er meteen een antwoord van Den Bosch, omdat Marco Tol Jizz Hornkamp even moest laten gaan, maar die schoot naast.

Vlak voor rust werd de bezoekende club in de kaart gespeeld: Zakaria El Azzouzi beging een overtreding op Green en die trapte in een reactie na. Dat kwam hem op een rode kaart te staan. Waar het recente verleden uitwees dat zo’n overtalsituatie geen garantie was voor een (ruime) overwinning, gebeurde dat nu wel. Hoewel Volendam eerst nog goed weg kwam, omdat Hornkamp de bal achter de defensie ontving maar niet lekker mee kon nemen.

Vervolgens verzuimde El Azzouzi aan de overkant de kans aan Mulattieri te gunnen, maar die kreeg ‘m naderhand alsnog geboden door de uitstekende steekbal van Alex Plat. Met een fraai stiftje maakte de Italiaanse huurling van Inter Milaan doelpunt nummer veertien. Het verdedigen liet vrijdagavond regelmatig te wensen over bij Volendam en dat liep vervolgens nog één keer goed af (Hornkamp schoot op de lat), totdat bij een 0-4 stand Den Bosch met een man minder zelfs tot scoren kwam.

Het was toen al beslist via goals van El Azzouzi (achter het standbeen op aangeven El Kadiri) en Micky van de Ven (na doorkoppen van Giannis Iaoutroudis). Volendam, waar dorpsgenoot Jim Beers ook was ingevallen, vergat het baltempo hoog te houden, tot er eindelijk een versnelling werd geplaatst en Derry John Murkin het eindstation was, voor 1-5. Maandagavond wacht de uitwedstrijd bij NEC Nijmegen.

FC Den Bosch: Wouter van der Steen; Mats Deijl, Junior van der Velden, Lorenzo Soares Fonseca, Dwayne Green; Kevin Felida, Paco van Moorsel, Ringo Meerveld; Romano Postema, Jizz Hornkamp, Soufyan Ahannach.

FC Volendam: Joey Roggeveen; Mohamed Betti, Marco Tol, Micky van de Ven, Derry John Murkin; Alex Plat (79’ Jim Beers), Francesco Antonucci, Boy Deul (64’ Samir Ben Sallam); Zakaria El Azzouzi (69’ Martijn Kaars), Samuele Mulattieri (69’ Giannis Iatroudis), Ibrahim El Kadiri (79’ Calvin Twigt)