Narcisme op de Werkvloer: Signalen die die je niet mag missen

Heb je ooit op je werk gestaan, kijkend naar een collega die schijnbaar moeiteloos alle aandacht naar zich toe trekt, en je afgevraagd: "Hoe doen ze dat?" Achter deze fascinerende charme kan soms meer schuilen dan je denkt. Misschien heb je wel te maken met een verborgen narcist. Narcisme op de werkvloer is een realiteit die we niet kunnen negeren.

In dit artikel bespreken wij enkele signalen van narcisme op de werkvloer die wij niet mogen negeren.



Een eerste signaal is de constante behoefte aan bewondering. We hebben vast allemaal wel eens die collega meegemaakt die altijd op zoek is naar complimenten en erkenning, zelfs voor minimale prestaties. Dit kan soms vermoeiend zijn, vooral als onze eigen bijdragen over het hoofd worden gezien.



Een ander teken is het gebrek aan empathie. Narcisten vinden het vaak moeilijk om zich in te leven in de gevoelens van anderen. Dit kan leiden tot ongevoelige opmerkingen of acties die collega's kwetsen, zonder dat de narcist zich hiervan bewust lijkt te zijn.



Manipulatie is ook een veelvoorkomend fenomeen. Narcisten gebruiken soms subtiele manipulatie technieken om hun zin te krijgen, wat ten koste kan gaan van het teambelang. Vera Franssen, een expert op het gebied van narcisme, biedt waardevolle inzichten over de omgang met narcisten.



Stiltebehandeling door collega’s of werkgever

Een van de tactieken die narcisten vaak gebruiken om controle te behouden, is de stiltebehandeling. Het herkennen van deze en andere manipulatieve strategieën is cruciaal om effectief te kunnen reageren en je niet te laten ondermijnen door hun gedrag.



Daarnaast proberen narcisten vaak anderen de schuld te geven voor hun eigen fouten. Dit noemen we gaslighting. Ze vinden het moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden, wat een samenwerkingscultuur op de werkvloer kan ondermijnen.



Hoe gaan wij hiermee om? Het is essentieel om grenzen te stellen en duidelijk te communiceren. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar het is noodzakelijk om een gezonde werkomgeving te behouden. Voor strategieën om effectief terug te slaan zonder de werksfeer te schaden, kun je nuttige tips lezen over hoe je een narcist kunt terugpakken op een constructieve manier.



Tot slot

het herkennen van narcisme op de werkvloer en weten hoe hiermee om te gaan, is cruciaal voor het behouden van een prettige werksfeer. Door op te letten op bovengenoemde signalen en actief te werken aan een open en respectvolle communicatie, kunnen wij een omgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.