Fraaie Oudhollandse molen in museumtuin geplaatst



Vorige week is naast de entree van het Volendams Museum een prachtige miniatuur Oudhollandse molen geplaatst. De grote molen is met veel vakmanschap indertijd door Nico Tol van het container-bedrijf gemaakt. De molen stond zo’n 30 jaar terug in zijn tuin.

De molen is later door Johan Butter overgenomen en hij heeft er veel tijd in gestoken om hem op te knappen. Tot in de details is alles nagemaakt. De molen heeft een rieten kap en de daken zijn met echte dakpannetjes belegd. In de museumtuin komt deze Oudhollandse molen mooi tot zijn recht. Het is een ware publiekstrekker.

Een echt aanwinst voor het Volendams Museum. Inmiddels zijn er al honderden foto’s van gemaakt door bezoekers van het museum.