Heel Korea wordt nu een blauwe parkeerzone



Maandag is Marco van der Gracht van stratenmakerbedrijf Van der Gracht gestart met het bestraten van een blauwe zone in de Kapelaan Ruiterstraat. Door Schildersbedrijf Kees Beer zijn alle stoepranden op het Korea reeds met een roller blauw geschilderd.

Ook de andere straten, zoals de Kerkstraat, Dr. Weversstraat, Prinses Marijkestraat en Prinses Beatrixstraat krijgen een blauwe streep bestraat bij de parkeervakken. Bij de bewoners zijn brieven bezorgd dat er over drie weken een “no zero tolerance”-beleid gevoerd wordt.

Er was al een blauwe zone op het Korea, maar nu dit met een strook blauwe klinkers en beschilderde stoepranden opvallend wordt aangegeven, is er geen onduidelijkheid meer over.