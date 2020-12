Kerstbomen bij de Friese Vlaak

Op maandagavond ontstaken kwartiermaker Hedwig de Groot en een van de kersverse bewoners, mevrouw Lijst Schokker-Jonk, de lichtjes in de twee grote kerstbomen op het terrein van de Friese Vlaak, op de Broeckgouw in Volendam.

Deze maand zijn alle 102 gloednieuwe appartementen aan de Friese Vlaak opgeleverd. De verlichte kerstbomen zorgen voor een warm welkom voor nieuwe bewoners. Om de bewoners toch een lichtpuntje in deze tijd te bieden zijn er in opdracht van De Zorgcirkel, De Vooruitgang en Wooncompagnie twee grote kerstbomen in de tuin van de Friese Vlaak geplaatst.

Zo werd op sfeervolle wijze een welkom geheten aan de nieuwe bewoners.