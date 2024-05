Susanne Kras de eerste mesoloog in Edam-Volendam

Mesologie: het reguliere alternatief

Twintig jaar lang was Susanne Kras boekhouder van beroep, maar op jonge leeftijd raakte zij tevens gefascineerd door de werking van de verschillende natuurgeneeswijzen voor het menselijk lichaam. Daarvoor was zij naast de eigen omgeving ook bereid om stad en land af te reizen. Toen de Volendamse als gevolg van een ongeluk bij een mesoloog belandde, werd haar nieuwsgierigheid nog verder aangewakkerd. Dat zij met een gebroken rug in bed eindigde, betekende tevens het begin van een nieuwe missie. Ze volgde een studie en runt inmiddels haar eigen praktijk. ,,Mesologie is nog niet zo bekend bij de mensen. Als mesologen vormen we een brug tussen de oosterse en westerse geneeswijzen. Ook wel het reguliere alternatief genoemd.”

,,Ik werkte al die jaren met plezier als boekhouder, maar er groeide ook interesse in dat andere. Als ik zelf iets mankeerde, ging ik hier wel ergens op consult, maar ook naar Den Haag voor een ayurvedische arts, of naar Den Bosch om een orthomoleculaire arts te bezoeken. Ik vond álles interessant en wilde altijd meer weten, dingen uitpluizen. Als iemand moest bloedprikken, vroeg ik hoe dat afliep en wat er exact was. Ik heb zelf een keer vitamine B12-tekort gehad en dan zocht ik ook alles uit, zoals ik dat met boekhouden ook deed. Ik deed steeds meer kennis op en mensen om me heen vroegen steeds vaker ‘waarom ga je daar niets mee doen?’ Maar om dan één studie te gaan doen over één bepaalde geneeswijze, dan vond ik dat dat niet alles dekte. Want die andere geneeswijze sprak me ook aan en die andere ook… Dus ik zei dan tegen mensen dat ik het wel bij een hobby zou laten. Ik zat immers goed waar ik werkte.”

“Omdat ik in staat ben van meerdere geneeswijzen iets te gebruiken, heb ik veel tools om tot een resultaat te komen”

,,Totdat ik een ongeluk kreeg, twee in één jaar tijd zelfs. Tijdens een activiteit brak ik mijn rug. Later veroorzaakte een aanrijding met de auto een whiplash. Zo raakte ik uit mijn werk en had ik tijd om na te denken. Via een osteopaat kwam ik bij een mesoloog terecht, iets wat ik niet kende. Zij legde uit dat mesologie een combinatie is van al die geneeswijzen die mij zo interesseerden. Na verloop van tijd zei zij dat die studie ook wel wat voor mij zou zijn. Ik schreef me in en werd, op dat moment was ik lichamelijk beperkt, enorm geholpen. Ze hadden zelfs een bed voor me neergezet in die school, want ik kon niet zo lang zitten. Terwijl ik de opleiding volgde, voelde ik dat ik mensen wilde gaan helpen.”

,,Twee jaar geleden ben ik daarmee begonnen, destijds in Edam bij B-Balanced en sinds 1 januari zit ik hier in het pand van Fysioteam Toekomst aan de Schoolstraat in Volendam. Vanaf het moment dat ik begon, vond ik het leuk, want elke dag is een verrassing. Ik kijk naar wat het lichaam aangeeft en wat er speelt”, vertelt ze over haar werkwijze. ,,Ieders lichaam is in staat, door een zelfregulerend mechanisme, zich voortdurend aan te passen aan veranderingen. Als de ‘emmer’ vol is en deze door de laatste druppel niet meer in balans gehouden kan worden dan ontstaat er een disfunctie. Een disfunctie uit zich in klachten die voor iedereen weer anders zijn. Omdat ik in staat ben van meerdere geneeswijzen iets te gebruiken, heb ik veel tools om tot een resultaat te komen.”

,,Een mesoloog maakt een individuele puzzel over het functioneren, om zo de dieperliggende oorzaken die tot de klachten hebben geleid te achterhalen. Dat doen we door middel van verschillende oosterse en westerse onderzoeksmethodes: anamnese, pols- en tongdiagnostiek, lichamelijk onderzoek en electro-fysiologische-diagnostiek, door middel van het meten van acupunctuurpunten op de handen en voeten. Zo verzamel ik zoveel mogelijk informatie, zodat de puzzel zo compleet mogelijk wordt. Tijdens de behandeling, die anderhalf tot twee uur duurt, leg ik veel uit omdat ik merk dat een cliënt het dan beter begrijpt.”

“Er zijn vele klachten, soms langdurig of onbegrepen, die mesologisch heel goed te behandelen zijn”

,,Mesologie is een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Er zijn vele klachten, soms langdurig of onbegrepen, die mesologisch heel goed te behandelen zijn. Ik onderzoek zoals gezegd het functioneren van de organen, kan voedselintoleranties opsporen, alsmede vitamine- of mineralenbehoeften meten. Het is met name een fysiologische puzzel en je behoort als mesoloog brede kennis te hebben van de verschillende aspecten van de reguliere en complementaire geneeskunde.”

De cliënt ontvangt therapie en leefstijladvies op maat, waarbij gebruik gemaakt wordt van vitamines, mineralen, kruiden, fytotherapie, homeopathie of voedingsaanpassingen. ,,Wat wordt ingezet, is per persoon verschillend. Dat is net wat uit de puzzel komt. Ook een Algemene Periodieke Controle (APC) is mogelijk”, zegt Susanne. ,,Een APC heeft een preventieve functie en is dus ook belangrijk. Onze therapie is er niet één waarvan je afhankelijk moet worden, ik wil dat mensen er zelf mee aan de slag gaan. De middelen zijn op natuurlijke basis en dat heeft – het is oorzaak-oplossend – even tijd nodig. Dus na twee maanden spreken we weer af. Soms verwijs ik iemand door naar een andere discipline, om zo het beste resultaat te boeken. Wij als mesologen werken graag samen met meerdere disciplines. Als de huisarts of de specialist niet verder komt met een cliënt, zouden ze die ook naar ons kunnen doorsturen. Samenwerking helpt de cliënt vanuit meerdere hoeken in de goede richting.”

Susanne is zelf penningmeester van de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie. ,,Samen met alle mesologen in Nederland vormen we een team en hebben we contactmomenten onder andere tijdens nascholingen. Zo zorgen we dat we aan de eisen blijven voldoen die de beroepsverenigingen hebben waar bij aangesloten zijn: NVVM, VBAG en RBCZ. Via intervisie komen mesologen ook regelmatig bij elkaar en zo beschikken we over een breed netwerk. Zo kunnen we altijd sparren met andere mesologen.” De vakgroep maakt ook gebruik van de expertise van de Volendamse mesoloog. ,,Ik heb een thesis (stelling met argumenten, red.) geschreven en ben gevraagd om lezingen te geven. Dat gaat nog verder worden uitgewerkt en vind ik nu al eervol en interessant.”

,,Toen ik aan de opleiding begon, was het een megasprong in het diepe, maar ik voelde dat ik dit moest doen. Ik heb het niet gemakkelijk gehad en genoeg meegemaakt in mijn leven. Daardoor heb ik empathie ontwikkeld, als ook de durf naar mijn gevoel te luisteren. Daarom heb ik doorgezet. En ik weet dat er meer is in de wereld dan één manier om te helen.”